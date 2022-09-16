Fark büyük

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) askıya alınan akaryakıt ihalesi dün yapıldı,

4 firmadan teklif alındı. Ton başına verilen taban fiyat 19 dolar, tavan fiyatsa 45 dolar oldu.

Kıb-Tek’e 200 bin ton metrik ton akaryakıt (Max yüzde 1 kükürt içerikli Fuel-Oil) temini ve taşınması için yapılan pazarlık usulü ihale tamamlandı.

Merkezi İhale Komisyonu’nda yapılan ve BRT’den de canlı yayınlanan ihaleye 7 firma katıldı ancak teknik heyet ve komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucu şartnamedeki koşulları taşımadığı gerekçesiyle 3 firmanın teklifi kabul edilmedi.

En düşük teklif Sülem Sistem’den

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, başvurusu geçersiz olan şirket yetkilileriyle teknik heyet ve komisyon üyelerinin kısa bir değerlendirme yapmasına da olanak verdi.

Yarım saatlik aranın ardından 4 firmadan ikinci teklifler alındı.

Buna göre, Sidereal Lines Ltd. 45 dolar 95 cent, Sülem Sistem Elektrik Ltd. 19 dolar 80 cent, İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık 45 dolar 9376 cent ve Gulf Banker Petrol ise 30 dolar teklif verdi.

Karar bekleniyor

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, Kıb-Tek’e 200 bin ton akaryakıt temini ve taşınmasıyla ilgili ihale sonucunun kısa sürede açıklanacağını söyledi. Üresin, ikinci tekliflerin teknik heyet ve komisyon üyeleri tarafından değerlendirileceğini ve nihai kararın verileceğini ifade etti.

