Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde girdikleri tespit edilen Suriyeli mülteciler J.Z.S.
(E-29) ile A.G.T.(E-27) dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 10 Eylül 2022 tarihinde güneyden kuzeye kaçak geçtikleri belirtildi.
Soruşturmayı yapan polis, Suriye uyruklu 2 mültecinin, 10 Eylül tarihinde Lefkoşa’da birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye yasal olmayan yolla giriş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, sınırda görevli askerler tarafından tespit edilen zanlıların gözaltına alındığını ve 3 gündür tutuklu olduklarını ifade etti.
Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yasal statüleri olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.
Mahkeme, yasal statüsü olmayan 2 zanlının da bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.
Sınırda suçüstü
Güneyden kuzeye kaçak giriş yapan Suriyeli mülteciler yakalandı
Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde girdikleri tespit edilen Suriyeli mülteciler J.Z.S.
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