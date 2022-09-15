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Sınırda suçüstü

Güneyden kuzeye kaçak giriş yapan Suriyeli mülteciler yakalandı

Sınırda suçüstü

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde girdikleri tespit edilen Suriyeli mülteciler J.Z.S.
(E-29)  ile A.G.T.(E-27)  dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 10 Eylül 2022 tarihinde güneyden kuzeye kaçak geçtikleri belirtildi.
Soruşturmayı yapan polis, Suriye uyruklu 2 mültecinin, 10 Eylül tarihinde Lefkoşa’da birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye yasal olmayan yolla giriş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, sınırda görevli askerler tarafından tespit edilen zanlıların gözaltına alındığını ve 3 gündür tutuklu olduklarını ifade etti.
Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yasal statüleri olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.
Mahkeme,  yasal statüsü olmayan 2 zanlının da bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi. 

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