Ata’nın izinde 105’inci yıl

Lefkoşa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla “105.Yıl Korteji” düzenlendi.

Bando eşliğindeki yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa merkez okullarından öğrenciler, öğretmenler, üniversiteler, askeri erkan, vatandaşlar ve diğer yetkililer katıldı.

Yürüyüşte, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları ile üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi olan bayrak taşındı. Ayrıca öğrenciler ve bazı devlet yetkilileri, Atatürk tişörtleri giydi. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar da pencerelere çıkarak, kutlamalara ortak oldu. Atatürk Anıtı’ndan başlayan yürüyüş, Dereboyu Avenue güzergahında devam ederek, kurulan sahne önünde tamamlandı.

Program çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu konuşma yaptı. Ardından Güvenlik Kuvvetleri Bandosu sahne aldı.

Kutlama programı, Lefkoşa Türk Lisesi Halk Dansları ekibinin gösterisi sonrasında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi konseriyle sona erdi.

Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı

Bu arada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, dün sabah saat 9.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum kuruluş dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Ardından Anıtkabir’den getirilen toprak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu. Tatar’ın konuşmasıyla tören sona erdi.

Fener Alayı düzenlendi

Öte yandan İskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Fener Alayı düzenledi.

Bekirpaşa Lisesi Bandosu’nun öncülük ettiği Fener Alayı, İskele Belediyesi Kültür Evi önünden başladı; Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünden geçerek, Kültür Evi’ne geri döndü.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 09:37