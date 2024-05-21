Dinyeciler de eşlik etti

Türk pop müziğinin sevilen ismi Yaşar, 18 Mayıs Cumartesi gecesi, Merit Park Letafet’te sahne aldı.

Haftalar öncesinden rezervasyonların dolduğu konserde büyük bir coşkuyla karşılanan sanatçı, eşsiz yorumları ve sahne enerjisinin yanı sıra, konser boyunca hayranlarıyla sık sık sohbet ederek unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı, ‘Birtanem, Kumralım, Anlatamıyorum, Aldanırım ’ gibi klasikleşmiş sevilen parçalarının yanı sıra, sergilediği akustik performans ile hayranlarına müzik ziyafeti sundu.

‘Divane’ şarkısını akustik gitar eşliğinde seslendiren sanatçıya, dinleyenleri hep bir ağızdan eşlik etti.







