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Dinyeciler de eşlik etti

Letafet’te sahne alan ünlü sanatçı Yaşar,  en sevilen parçalarını seslendirdi

Dinyeciler de eşlik etti
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Yaşar, 18 Mayıs Cumartesi gecesi, Merit Park Letafet’te sahne aldı.  
Haftalar öncesinden rezervasyonların dolduğu konserde  büyük bir coşkuyla karşılanan sanatçı, eşsiz yorumları ve sahne enerjisinin yanı sıra, konser boyunca hayranlarıyla sık sık sohbet ederek unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı, ‘Birtanem, Kumralım, Anlatamıyorum, Aldanırım ’ gibi klasikleşmiş sevilen parçalarının yanı sıra, sergilediği akustik performans ile  hayranlarına müzik ziyafeti sundu. 
‘Divane’ şarkısını akustik gitar eşliğinde seslendiren sanatçıya,  dinleyenleri  hep bir ağızdan eşlik etti. 
 
 
 
 

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