Bilim Lefkoşa tarafından birincisi düzenlenen Bilim Şenliği'nin açılışı dün yapıldı.

İki gün sürecek şenlikte katılımcılara eğlenceli ve öğretici deneyimler sunarak, genç kuşağın bilim ve teknolojiye ilgisi artırılmak amaçlanıyor.

Şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı (KIBZEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mert Balın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da şenliğin açılışına katılıp konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bilim Lefkoşa öğretmenleri gösteri sunumunda bulundu. Bilim Şenliği, stantların gezilmesi ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, konuşmasına "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dün büyük bir coşkuyla kutladık. 19 Mayıs ve milli dava ruhuna çok uygun bir şenlik yapıyoruz” sözleriyle başladı.

Milliyetçiliğin ve vatan sevdasının kuru lafla, boş sözle ve hamasetle olmayacağını vurgulayan Feyzioğlu, “Çalışarak, üreterek, gençleri ve çocukları yetiştirerek olur” dedi.

Bilim Şenliği’nin önemine değinen Feyzioğlu, söz konusu çalışmaların geleceğe yatırım olduğuna dikkat çekti.

“Bu vizyona destek oluyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Bilim Lefkoşa’nın kasım ayından bu yana büyük bir gayretle çocukların farkındalığını artırmak ve dünyada gelişen teknolojiyi geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

“Bu teknolojiyi geliştirecek olan öğrencilerimizdir” diyen Çavuşoğlu, farkındalıkları artan öğrencilerin geleceklerinde bu gelişimin hayat bulabilmesi adına kendi becerilerini geliştirmek isteyeceklerini belirtti.

Geliştirme arzusunun kendilerini dünyada satın alınan birçok teknolojiyi üretme noktasına götüreceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Özverili ve fedakarlıklarıyla maddi harcamalarda bulunanlara, özellikle teknolojiyi ülkemize taşıma ve bu teknolojiyi ülke çocuklarının da üretmesine vesile olanlara teşekkür ederim” diye konuştu.

“Ziyaretçi öğrenci sayısı bir milyonu aştı”

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da, Bilim Lefkoşa’nın Kuzey Kıbrıs’ta bulunan kardeşlerimizin bilim ve teknolojiyle buluşması maksadıyla açıldığını ifade etti.

3 faklı ülkede merkezlerinin faaliyetlerini yürüttüğünü kaydeden Hıdır, “Türkiye haricinde KKTC ve Azerbaycan da bulunan Bilim Lefkoşa ve Bilim Bakü merkezleri vasıtasıyla kardeş ve akraba topluluklara ulaşmanın gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Geçen yıllarda bilim merkezlerine katılan toplam ziyaretçi öğrenci sayısının bir milyonu aştığını kaydeden Hıdır, Bilim Lefkoşa’nın teknolojiden astronomi havacılığa, doğa bilimlerinden matematiğe, tasarımdan teknolojiye ve tarım teknolojilerine kadar geniş yelpazede atölyeler sunduğunu ifade etti.