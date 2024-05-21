50 gün içinde seçime gidilecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesinin ardından

İran Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir, vekaleten koltuğa oturdu.

Ülkede 50 gün içinde yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için seçimler yapılması gerekiyor.

Dini lider Hamaney'in halefi olarak gösterilen Reisi'nin ölümünün, ülkedeki siyasi dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği konuşuluyor.

Reisi’nin helikopter kazasında ölmesinin ardından, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, Reisi'nin yetki ve sorumluluklarını devraldı. Dini lider Hamaney, anayasanın 131’inci maddesi uyarınca Muhammed Muhbir'e Cumhurbaşkanlığı yetkisini verdi. Dışişleri Bakanlığı görevine de Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bakıri atandı.

İran Anayasası'na göre 50 gün içinde yeni Cumhurbaşkanı seçilecek. Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü. Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimine girecek adayların Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı, onaylanan adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Seçime kadar görevi vekaleten yürütecek Muhammed Muhbir'e gelince. 68 yaşındaki Muhbir, 2021'de Reisi'nin koltuğa oturmasıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine geldi. Ancak öncesinde çok sayıda üst düzey pozisyonda görev yaptı. Bunlar arasında İran Düzenin Çıkarını Belirleme Konseyi üyeliği ile İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Kurumu Başkanlığı da var.

Yönetimde boşluk olmayacak

Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yerine getirilen geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, yaşanan hadisenin "çok ağır" olduğunu ancak ülke yönetiminde "hiçbir boşluk" meydana getirmeyeceğini söyledi.

İran Borna Haber Ajansı'na göre, Muhbir, kabine toplantısında Reisi'nin ölümüne neden olan helikopter kazasına ilişkin konuştu.

Muhbir, "Yaşanan hadise devlet, millet ve ülke lideri (Ali Hamaney) için çok ağır. Ama bu önemli olay, liderin (Hamaney) önderliğiyle yönetimde hiçbir boşluk meydana getirmeyecektir. Halk bundan emin olsun." dedi.

Devlet görevlilerine seslenen Muhbir, hiçbir suretle görevlerini yerine getirmede zafiyete düşmemeleri gerektiğini ifade etti.

Tebriz'de tören düzenlenecek

Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri kaza mahallinden alınarak Tebriz'e intikal ettirildi.

İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, cenazelerin intikali ve Tebriz'de düzenlenecek tören hakkında bilgi verildi.

Tebriz'deki Rahmet Vadisi Mezarlığı yerleşkesine intikali yapılan cenazelerin, bugün yerel saatle 09.00'da halkın katılacağı törenle Tebriz Şehitler Meydanı'ndan Meşhed'e götürülmek üzere Tebriz Uluslararası Havalimanı'na götürüleceği kaydedildi.

Kum kentinde defnedilecek

Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin salı günü Kum kentinde ilkindi vaktinde defnedileceği bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin cenaze töreni programını paylaştı.

Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin Tebriz'de düzenlenecek tören sonrasında ilkindi vaktinde Kum kentinde defnedileceği belirtildi.

Reisi için matem töreni düzenlendi

Helikopter kazasında ölen Cumhurbaşkanı Reisi için İran'ın başkenti Tahran'da matem töreni düzenlendi. Başkent'teki Veliasr Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı törende, posterleri taşınan Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dualar edildi.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, önceki gün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı.

İran devlet televizyonu, kazada Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Helikopterde İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti'nin olduğu açıklandı.

