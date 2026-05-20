Ata’nın izinde 107’nci yıl

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, başkent Lefkoşa başta olmak üzere birçok ilçe düzenlenen tören, yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 107’nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenlerde, Atatürk ve silah arkadaşları anıldı.

Anıtkabir’den getirilen toprak Erhürman’a takdim edildi

Lefkoşa’daki resmi devlet töreni Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile çok sayıda bürokrat, milletvekili, askeri yetkili, kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı. Lefkoşa bölgesindeki okullardan öğrencilerin Türk bayrakları ve flamalarla yer aldığı törende protokol sırasına göre çelenkler Atatürk Anıtı’na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekildi. Törende ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Anıtkabir’den getirilen toprak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edildi.

Bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı

Kutlamalar çerçevesinde başkent Lefkoşa’da “107. Yıl Korteji” düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Lefkoşa Merkez okullarından gelen öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesine bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla, bando eşliğinde Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Anıtı’ndan-Dereboyu Avenue güzergahında yürüdü.

Şiirler seslendirildi

İskele’de Atatürk Anıtı önündeki törende ise çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İskele Ticaret Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Suzan İçen günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından “Bugün 19 Mayıs” ve “Bir Gemi, Bir Adam ve Bir Vatan” adlı şiirler seslendirilirken, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata’ya Cevabı da okundu. Törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İskele Polis Müdürü İbrahim Ulusoy katıldı.

Anıtlara çelenk sunuldu

Geçitkale’de meydanda düzenlenen törende Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Gazimağusa Kaymakamlığı adına Gökçe Efe, askeri yetkililer ile Şehit Zeka Çorba Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri yer aldı. Törende anıta çelenkler sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da hazır bulundu. Güzelyurt Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Özlem Alpun yaptığı konuşmada, 19 Mayıs’ın Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olduğunu ve Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Tören, Meslek Lisesi öğrencisi Sevgi Gül Gebedek’in “Sonsuz Koşu” adlı şiiri okumasıyla sona erdi. Yenierenköy’de Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törene Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Yenierenköy Muhtarı Safiye Mimar Sayar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Değirmenlik’te Atatürk Büstü önünde düzenlenen tören ise çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tank Albay Ertan Önal konuşma yaptı ve anıt özel defterini imzaladı.

Girne’de kortej yürüyüşü düzenlendi

Girne’deki resmi tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla sona erdi. Kutlamalar kapsamında Girne’de kortej yürüyüşü düzenlenirken, Antik Liman’da dans gösterileri, müzik dinletileri ve konserler gerçekleştirildi.

‘Atam ışığınla geleceğe yürüyoruz’

Gazimağusa’daki törenler ise öğrencilerin İsmet İnönü Heykeli önünden Zafer Anıtı’na gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı. “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla yapılan yürüyüşün ardından düzenlenen törende çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaparken, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata’ya Cevabı da seslendirildi. Çanakkale Ortaokulu öğretmeni Şerife Çelebi Sökmez yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesinin Cumhuriyet’e giden yolu aydınlattığını belirterek gençlerin geçmişten aldığı güçle geleceğe yürümeye devam edeceğini söyledi.

Coşkuyla kutlandı

Lapta Yavuzlar Lisesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, kalabalık bir kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinlikler kapsamında Lapta Atatürk Büstü önünde gerçekleştirilen açılış töreninde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’mız okundu.