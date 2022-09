Avrupa hayali Ercan’da bitti

Kuzey Kıbrıs’a turist vizesiyle giriş yaptıktan bir gün sonra Hollanda’ya ait sahte oturum izni ile çıkış yapmaya çalışan Filistin uyruklu Mohammed A.S. Alaqad Ercan Havaalanı’nda yakalandı. Zanlı dün ‘sahte belge düzenleme, tedavüle sürmek ve sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılırken, detaylar aktarıldı.

Mohammed A.S. Alaqad’ın amacının KKTC’den sahte belge ile çıkış yaptıktan sonra Belçika’ya gitmek olduğu açıklandı.

Görevli fark etti

Polis, Mohammed A.S. Alaqad’ın önceki gün saat 20.00 sıralarında Belçika'ya gitmek üzere Ercan Havaalanı’na gittiğini söyledi. Polis, zanlının KKTC’den çıkış yapıp Belçika'ya gitmek için, kendi adına sahte olarak düzenlemiş Hollanda oturma izni kartını, bilet ve bagaj işlemlerini yapan yer hizmetleri görevlisine vererek, sahte belgeyi tedavüle sürerek, sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Mohammed A.S. Alaqad’ın yer hizmetleri görevlisi tarafından tespit edildiğin anlattı. Polis, aynı gün zanlının suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mesele ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını söyledi. Polis, oturma izni kartı üzerinde PGM Sahtecilik Şubesinde yapılan incelemede sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Mohammed A.S. Alaqad’ın KKTC’ye 30 Ağustos 2022 tarihinde 15 gün vize ile giriş yaptığını, Filistin uyruklu olup KKTC'de turist olarak bulunduğunu söyleyerek, 2 ay süre ile Merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, Alaqad’ın 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı ‘sahte belge düzenleme, tedavüle sürmek ve sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs’ suçlarından yargılanacak.