Heyecan dorukta

Miss Kuzey Kıbrıs 2022 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finalistleri belli oldu. Miss Kuzey Kıbrıs güzeli olabilmek için yaşları 18 ile 23 arasında değişen 13 kız yarışacak. Bay Kuzey Kıbrıs yarışması için ise 11 aday belirlendi. Yaşları 18 ile 22 arasında değişen 11 genç erkek Bay Kuzey Kıbrıs seçilebilmek için kıyasıya yarışacak. Miss Kuzey Kıbrıs’ın 35’inci, Bay Kuzey Kıbrıs’ın 24’üncü yarışmasının gala gecesi 14 Eylül 2022 Çarşamba günü Limak Cyprus Deluxe Hotel’de gerçekleşecek.
35. Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Güzellik Yarışması ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu 24.Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finali saat 21.00’de BRT HD kanalından canlı yayınla dünyaya aktarılacak.
Davetiyeler için Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile iletişime geçilmesi gerektiği belirtildi.
İşte adaylar;
Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Güzellik Yarışması finalistleri
Hilal Yahya 23 yaşında üniversite öğrencisi
Seher Kızartıcı 18 yaşında üniversite öğrencisi
Meryem Rüzgarlı 21 yaşında üniversite öğrencisi
Suna Seferler 18 yaşında üniversite öğrencisi
Halime Denizkurdu 18 yaşında üniversite öğrencisi
Maja Buyamba 21 yaşında üniversite öğrencisi
Jale Erboy 20 yaşında üniversite öğrencisi
Azra Kızılbora 18 yaşında üniversite öğrencisi
Ayşe Apaydınlı 20 yaşında üniversite öğrencisi
Sibel Ertüngü 21 yaşında üniversite öğrencisi
Suğde Tunççağ 20 yaşında üniversite öğrencisi
Çiler Tutku Gürel 20 yaşında üniversite öğrencisi
Berna Yıldız 18 yaşında üniversite öğrencisi
Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finalistleri
Serhun Gazi Kasap 18 yaşında lise öğrencisi
Görkem Eldem 21 yaşında üniversite öğrencisi
Şaban Vural 20 yaşında üniversite öğrencisi
Erkan Akyüz 18 yaşında üniversite öğrencisi
Ekin Erköse19 yaşında üniversite öğrencisi
Ahmet Özcezarlı 22 yaşında üniversite öğrencisi
Olkan Özoğlu 22yaşında üniversite öğrencisi
Enes Çelik 18 yaşında üniversite öğrencisi
Hüseyin Gündüz 21 yaşında üniversite öğrencisi
Volkan Zeki Sel 20 yaşında üniversite öğrencisi
Berk Akımcı 20 yaşında üniversite öğrencisi