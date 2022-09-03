Heyecan dorukta

Miss Kuzey Kıbrıs 2022 ve Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finalistleri belli oldu. Miss Kuzey Kıbrıs güzeli olabilmek için yaşları 18 ile 23 arasında değişen 13 kız yarışacak. Bay Kuzey Kıbrıs yarışması için ise 11 aday belirlendi. Yaşları 18 ile 22 arasında değişen 11 genç erkek Bay Kuzey Kıbrıs seçilebilmek için kıyasıya yarışacak. Miss Kuzey Kıbrıs’ın 35’inci, Bay Kuzey Kıbrıs’ın 24’üncü yarışmasının gala gecesi 14 Eylül 2022 Çarşamba günü Limak Cyprus Deluxe Hotel’de gerçekleşecek.

35. Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Güzellik Yarışması ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu 24.Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finali saat 21.00’de BRT HD kanalından canlı yayınla dünyaya aktarılacak.

Davetiyeler için Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile iletişime geçilmesi gerektiği belirtildi.



İşte adaylar;

Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Güzellik Yarışması finalistleri

Hilal Yahya 23 yaşında üniversite öğrencisi

Seher Kızartıcı 18 yaşında üniversite öğrencisi

Meryem Rüzgarlı 21 yaşında üniversite öğrencisi

Suna Seferler 18 yaşında üniversite öğrencisi

Halime Denizkurdu 18 yaşında üniversite öğrencisi

Maja Buyamba 21 yaşında üniversite öğrencisi

Jale Erboy 20 yaşında üniversite öğrencisi

Azra Kızılbora 18 yaşında üniversite öğrencisi

Ayşe Apaydınlı 20 yaşında üniversite öğrencisi

Sibel Ertüngü 21 yaşında üniversite öğrencisi

Suğde Tunççağ 20 yaşında üniversite öğrencisi

Çiler Tutku Gürel 20 yaşında üniversite öğrencisi

Berna Yıldız 18 yaşında üniversite öğrencisi

Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finalistleri

Serhun Gazi Kasap 18 yaşında lise öğrencisi

Görkem Eldem 21 yaşında üniversite öğrencisi

Şaban Vural 20 yaşında üniversite öğrencisi

Erkan Akyüz 18 yaşında üniversite öğrencisi

Ekin Erköse19 yaşında üniversite öğrencisi

Ahmet Özcezarlı 22 yaşında üniversite öğrencisi

Olkan Özoğlu 22yaşında üniversite öğrencisi

Enes Çelik 18 yaşında üniversite öğrencisi

Hüseyin Gündüz 21 yaşında üniversite öğrencisi

Volkan Zeki Sel 20 yaşında üniversite öğrencisi

Berk Akımcı 20 yaşında üniversite öğrencisi