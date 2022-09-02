3 üzen veda

Tatlısu’nun sevilen isimlerinden 74 yaşındaki Mehmet Güneş, Lefkoşa sakinlerinden Ayşen Enin ile Özdemir Yavaş ise ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Polis, meydana gelen 3 ölümle ilgili soruşturma başlatırken, otopsi yapılacağını duyurdu. Polisten verilen bilgiye göre; dün akşam saat 19.00 sıralarında Tatlısu sakini 74 yaşındaki Mehmet Güneş de aniden rahatsızlanarak hayata veda etti.

Mehmet Güneş’in kendisine ait ağılda, park halindeki traktörü üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Evli ve dört çocuk babası Mehmet Güneş’in vefatı sevenlerini üzdü. Güneş’in cenazesinin bugün Tatlısu Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Sonsuzluğa uğurlanacak

Lefkoşa sakinlerinden Ayşen Enin ise aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski çalışanlarından olan Ayşen Enin’in vefatı sevenlerini üzdü.

Ayşen Enin cenazesi bugün İsmail Safa Camii’nde saat 12.00’de kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Sevenleri üzüldü

Emekli İnşaat Yüksek Mühendislerinden Özdemir Yavaş ise 95 yaşında hayata veda etti. Birsen Yavaş’ın 60 yıllık hayat arkadaşı olan Özdemir Yavaş, üç evlat sahibiydi. Yavaş’ın cenazesi bugün saat 11.00’de Lefkoşa’da toprağa verilecek.



