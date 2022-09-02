5 gün daha karakolda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, aksiyon filmi sahnelerini aratmayan bir operasyon sonucu, tasarrufunda 125 gram uyuşturucu madde, 50 adet uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 9 mermi ile yakalanan Mehmet Akgün hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı Mehmet Akgün dün ek tutukluluk istemi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analiz sonuçlarının çıkmadığı belirtildi. Ayrıca aranan şahısların olduğu da açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 21 Ağustos 2022 tarihinde, saat 02.00’da, zanlı Mehmet Akgün’ün tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve aracıyla seyir halindeyken 02.40’ta, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, trafik ışıklarında tespit edildiğini söyledi.

Kırmızı ışıkta durmakta olan aracın önünde durduklarını ve araçtan indikleri sırada, zanlı Mehmet Akgün’ün geri geri giderek, sağ şeride girdiğini ve Anıt Çemberi istikametine doğru kaçmaya başladığını anlatan polis, o sırada araçtan bir naylon poşet attığının da tespit edildiğini ifade etti.

Polis ek süre talep etti

Havaya ateş açmalarına rağmen zanlının kaçmaya devam ettiğini, aracının arka tekerine 3 el ateş edilerek lastiğin patlatılmasına rağmen kaçmaya devam ettiğini ifade eden polis, başka araca çarparak kaçtığını anlattı. Polis, zanlı Mehmet Akgün’ün başka bir sokak içerisinde durdurulduğunu, ancak koşarak kaçmaya çalışan ve polise direnen zanlının, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu açıkladı. Zanlının aracı içerisinde 20 gram hintkeneviri bulunduğunu belirten polis, kaçtığı noktada atmış olduğu naylon poşette ise 60 gram uyuşturucu madde, 45 gram metamfetamin, 50 adet extacy türü uyuşturuculu hap, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analiz sonuçlarının çıkmadığını, aranan şahısları olduğunu belirterek, zanlı Mehmet Akgün’ün 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlı Mehmet Akgün’ün 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.