Nasıl ödeyeceğim?

Şanlıurfa'ya ziyareti sırasında İYİ Parti lideri Akşener'in yolunu kesen bir çiftçi bir milyon 146 bin liralık elektrik faturasını gösterdi. Çiftçi, Akşener'e "Devletin bize madalya takması lazım. Biz hazine arazisi, devlet arazisi işletiyoruz. Bize gelen faturalar bir milyonu aşkın. İstediğimiz 2 şey var; Atatürk Barajı'nı tamamen tam kapasiteli çalıştırın. İkincisi de üretimde bizi engellemeyin." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program için geldiği Şanlıurfa’da yaklaşık bin 500 araçlık konvoyla karşılandı. Sevgi seli karşısında aracından inen Akşener, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Devletin bize madalya takması lazım”

Akşener’in yoluna çıkan bir çiftçi, bir milyon 146 bin liralık elektrik faturasını göstererek dert yandı. “Senelerce AKP’ye oy verdik” çiftçi şunları söyledi:

“Size de oy veririz. Bize gelen vurdu, giden vurdu. DEDAŞ eliyle vurdu. Nasıl vuruyor peki? Benden bu parayı misliyle tahsil ediyor. Devlette fatura ödüyor. ‘Biz bu kadar para almadık çiftçiden’ diye.

Bir de şu an 8-10 saat bütün bölgede elektrik kesiliyor. Yakmadığı elektriğin parasını da cebimden alıyor. 1’e 3 kâr etmesine rağmen yine de zulüm yapıyor. Bölgenin büyük sorunu.

Benim köyümde çiftçilik yaptığım alanda Atatürk Barajı 30 kilometre. Bize suyu vermiyor, bölgenin elektrik yükünü çeken bizim bölge. Doğal bir nehir yapıp taa Habur’a götürüyor. Çılgın proje peşinde.

5 yıl üst üste öyle bir kuraklık geçirdik ki. Devletin bize madalya takması lazım. Biz hazine arazisi, devlet arazisi işletiyoruz. Bize gelen faturalar bir milyonu aşkın. Ben şu an 15 nüfus istihdam ediyorum.

Hep kuyularla, trafolarla, kendi demirini, direğini bütün masrafını biz yaptık. 1 lira devletin desteği olmaksızın. İstediğimiz 2 şey var. Atatürk Barajı’nı tamamen tam kapasiteli çalıştırın. İkincisi de üretimde bizi engellemeyin.

Para istemiyoruz, gübre istemiyoruz, mazot istemiyoruz. Biz hepsinin üstesinden geliriz. Çalışıyoruz. Bizden şikayetçi olan bir AKP hükümeti var.”

