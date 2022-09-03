‘Yetiş doktor’

Net Holding, Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile tıp öğrencilerine sağlanacak eğitim bursu için protokol imzaladı.

Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk yaptığı açıklamada “KKTC vatandaşı olup Türkiye’de tıp eğitimi almak isteyen öğrencilerimizin de bu bursa başvuru yapabilmesini de mümkün hale getirdik” dedi.

Tibuk, tıp burslarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Net Holding olarak kuruluşumuzdan bugüne, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak üzere farklı sektörlerdeki nitelikli insan gücünü artırmak amacıyla eğitim bursu desteği veriyoruz. Verdiğimiz bursların bir bölümünü, bilhassa pandemi döneminde ihtiyacı daha çok ortaya çıkan tıp alanında öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilerimize ayırmayı uygun gördük.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile yaptığımız protokol kapsamında, 2022- 2023 eğitim yılında 25 tıp öğrencimize eğitim desteği sağlayacağız. Ayrıca, KKTC vatandaşı olup Türkiye’de tıp eğitimi almak isteyen öğrencilerimizin de bu bursa başvuru yapabilmesini de mümkün hale getirdik.

“Yarınlarımıza Yatırım Yapan” Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile yaptığımız protokol ile #YetişDoktor Projesi kapsamında geleceğin hekimlerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz.”

Leyla Şeker teşekkür etti

Lokman Hekim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şeker de protokolü değerlendirerek şunları kaydetti:

“Lokman Hekim Sağlık Vakfı olarak 1986 yılından bu yana yarınlarımıza yatırım için büyük bir şevkle çaba sarf ediyoruz. Bu çabamızın farklı kurum ve kuruluşlar tarafından da desteklenmesi en değerli motivasyonlarımızdan biri. Şimdi bu özel anlardan birini çok değerli Net Holding Ailesi ile yaşıyoruz. Geleceğin hekimlerini yetiştirmek üzere #YetişDoktor Projesi’ne verdikleri katkılar için Net Holding’e teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle hem bireysel hem de kurumsal katkıların artarak devam etmesi adına herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022, 09:32