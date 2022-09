Renkli bir gün

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yönetimindeki barınağın geliştirilmesi çalışmalarına destek amacıyla etkinlik düzenlendi. ‘Lefkoşa sevimli dostlarının yanında, barınağımızı sevgiyle büyütüyoruz’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte elde edilen gelir barınağa bağışlandı. Bir ilk olma özelliği taşıyan etkinlik Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Altın Patiler, Sessiz Kullar Hayvanları Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği iş birliğinde düzenlendi.

Birçok özel programın yer aldığı etkinlikte alışveriş, yiyecek ve içecek stantları da kuruldu. Capital Radio’dan Dj Bariosso’nun müzikleri ile renklenen ve Özcan Kahvecioğlu ile Yüz Boyama etkinliği ile başlayan gecede çocuklara özel Hanife Tayyareci ile Masal Atölyesi yer aldı.

Grup Frekans konseri, TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği’nin tango gösterisi, Olga Matiuc & Ahmet Sönmezler & Mulla Gül’ün müziklerinin ardından gecenin finalinde ses sanatçısı Ezgi Özcan’ın konseri gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı barınağı 2018 yılında devraldıklarını söyleyerek, barınağın iyileştirilmesi ile başlayan çalışmalarda ilk olarak; barınaktaki can dostlara yönelik güvenli ve rahat bir yaşam ortam yaratıldığını ve altyapı eksiklerinin giderildiğini belirtti.

Harmancı, “Lefkoşa Barınağı şu an 300 can dostumuza ev sahipliği yapıyor. Ülkede bu yönde entegre bir politika olmaması nedeniyle şehrimize farklı kentlerden dostlarımızın da bırakılması sonucunu doğuruyor. Bu da barınağa ilişkin kapasite ve can dostların konaklama alanlarına ilişkin çalışmalar yapmayı gerektiriyor, artırıyor.” ifadelerini kullandı.

Harmancı, etkinliğe katılan, katkı koyan, emek veren herkese teşekkür etti.