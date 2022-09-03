Barış şarkıları söylendi

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenlendi.

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs tarafından organize edilen etkinlik, önceki akşam saat 19.30’da ara bölgede yer alan Çetinkaya Stadyumu’nda yapıldı. Etkinlik öncesinde, saat 18.30’da Kıbrıslı Türkler Lefkoşa’da Kuğulu Park’ta, Kıbrıslı Rumlar ise Eleftheria Meydanı’nda buluşarak, etkinlik alanına yürüdü. “Birleşik Federal Kıbrıs”, “Çözüm-Yeniden Birleşme-Barış”,“Birleşik Federal Kıbrıs İçin Ortak Mücadele” gibi sloganların Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde yazılı pankartlarda taşındığı etkinlikte, iki toplumlu “Let’s Sing Together” orkestrası konser verdi.

