Avrupa hayali yarım kaldı

Kuzey Kıbrıs üzerinden sahte kimlik ile Avrupa’ya gitmeye çalışan İran vatandaşı Payam Pour Khorsand’ın yolculuğu yarım kaldı. Ercan- İstanbul-Düseldorf uçağına binmek amacıyla Ercan Havaalanı’na giden ve görevliye sahte Belçika pasaportu ibraz eden zanlı suçüstü yakalanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, zanlının 20 Kasım 2023 tarihinde saat 02.20 sıralarında Ercan Havalimanında İstanbul-Düseldorf uçağına binmek maksadıyla check-in İşlemlerini yapan İstanbul Handling yer hizmetleri görevlisine Eric Henri adına sahte olarak tanzim edilen Belçika pasaportunu ibraz ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını, zanlının sahte olan pasaportu nerden ve nasıl temin ettiğinin araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler de olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.