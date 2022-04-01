Avrupa yerine Merkezi Cezaevi

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a sahte Belçika pasaportlarıyla geçiş yapmaya çalışırken yakalanan Galip Akkaya ile Şuayp Akkaya isimli kardeşler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Metehan Sınır Kapısı’nda suçüstü yakalanan ve soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalan zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri, sahte kimlikleri Türkiye'de 3 bin Euro karşılığında temin ettiklerini itiraf ettikleri açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 27 Mart 2022 tarihinde saat 11.30 sıralarında Güney Kıbrıs’a geçmek için Metehan Sınır Kapısına gittiklerini söyledi. Polis, zanlıların görevli muhaceret memuruna sahte Belçika pasaportlarını vererek işlem yaptırmak istedikleri esnada suçüstü yakalandıklarını açıkladı. Polis, gözaltına alınan zanlıların sahte Belçika pasaportlarını Türkiye'de 3 bin Euro karşılığında temin ettiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Yolculuk yarım kaldı

Zanlıların mahkemeye çıkarıldığını, haklarında 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde gerekli araştırmanın yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis memuru, zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıklarını, serbest kalmaları halinde yasa dışı yollardan yargılamadan kaçabileceklerini belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

