Tüm zamanların zirvesi

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre, Euro bölgesi yıllık tüketici enflasyonu martta yüzde 7,5 olarak açıklandı. Şubatta enflasyondaki artış yüzde 5,9 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon aylık bazda yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Buna göre euro bölgesi enflasyonu açıklandığı tarihten bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşmiş oldu.

Euro bölgesi enflasyonundaki artışın en büyük sebebi enerji fiyatlarındaki artış oldu. Bölgede enerji fiyatları yüzde 44,7 arttı. Şubatta bu artış yüzde 32,7 olarak gerçekleşmişti.

Enerji fiyatlarındaki artışı gıda, alkol ve tütündeki yüzde 5’lik artış takip etti. Bunun yanında enerji dışı sanayi mallarının fiyatları yüzde 3,4 ve hizmet fiyatları yüzde 2,7 arttı.

Avrupa yüksek enflasyonla boğuşurken faiz artışı tartışması yürüten Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üzerindeki baskılar da artıyor. Son olarak ECB Başkanı Christine Lagarde faiz artışlarının kademeli olacağını yineleyerek, Avrupa'nın savaş nedeniyle “zor bir aşamaya” girdiğini söylemişti.

Yüzde 7,5’lik euro bölgesi enflasyonu ECB'nin yüzde 2'lik hedefini yaklaşık 4’e katlamış durumda.

Enflasyon tahminleri revize ediliyor

Madrid merkezli danışmanlık şirketi Afi'nin baş ekonomisti Maria Romero, enflasyon rakamları ile ilgili yazdığı bilgi notunda yüksek enflasyonun ne kadar süreceği konusunda savaşın belirleyici olacağını, bazı hammadde fiyatlarının baskı altında kalacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.