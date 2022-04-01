Örnek olsun

Rum Bakanlar Kurulu’nun onayladığı yasa tasarısıyla, Ticaret Bakanı’na tüccarların, azami brüt kâr marjını belirleme olanağı sunduğu belirtildi.

Alithia gazetesine göre Rum Ticaret Bakanı Natasa Pilidu yaptığı açıklamada, yasa tasarısının ivedilikle meclise sunulacağını, ardından uygulamaya gireceğini söyledi.

Pilidu, onaylanan yasa tasarısıyla birlikte azami fiyat yerine brüt kâra dayalı bir üst sınır uygulanacağını, yasaya dahil edilen ürünler listesinde süt, ekmek, su, Kıbrıs kahvesi, mısır ve arpanın bulunduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 04:40