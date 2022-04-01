Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta faaliyet gösteren Paddi Longs Bar’ı kundakladığı iddia edilen İrlanda uyruklu Micheal Partrick Murphy hakkındaki soruşturma sürüyor.

Mekâna aşırı alkollü bir şekilde eğlenmeye gittiği, işletme müdürü J.M.U’yu (K-32) önce sözle ardından elle taciz ettiği, bu nedenlerle dışarı atılınca barı ateşe verdiği iddia edilen zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının mekândan dışarı çıkarıldığı esnada ‘burayı yakacağım’ diyerek, tehdit savurduğu belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, kundaklama olayının 28 Mart 2022 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının saat 21.45 sıralarında, Alsancak’ta bulunan işletmeciliğini Karl Long’un yaptığı Paddi Longs Bar’a, aşırı derecede alkol olarak gittiğini söyledi.

Polis, zanlının işletme müdürü J.M.U’yu, önce sözle ardından elle taciz ettiğini aktardı.

Polis memuru, zanlının mekândan dışarıya çıkarılırken, müdürü, ölümle ve işletmeyi yakmakla tehdit ettiğini ifade etti.

Mekânın sabaha karşı 00.10 sıralarında kapalı olduğu sırada, kasten ateşe verilerek kundaklandığını söyleyen polis, yürütülen soruşturma sonucu işletmede tehdit savuran Murphy’nin Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının adına kayıtlı bulunan HM 409 plakalı salon araç olay yerine yakın mesafede terk edilmiş olarak bulunarak, emare alındığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri tespit ettiklerini açıkladı. Polis hem çevre güvenlik kameralarının hem de mobeselerin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘kundaklama, şiddet tehditti, cinsel saldırı, cinsel taciz, sarhoşluk rahatsızlık’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 7 gün daha polis hücresinde tutulmasına emir verdi.

