Grivas’a saygı duruşu

Kısa adı EOKA olan ve 1 Nisan 1955’te silahlı saldırıları başlatan Rum tedhiş örgütünün kuruluş yıldönümü Güney Kıbrıs’ta törenlerle kutlandı.

Rum lideri Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa değinerek, Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanacağı bir çözüm istediklerini ve bunun için mücadele verdiklerini söyledi.

EOKA kahramanlarını saygıyla selamlayan Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu mücadele sonrasında bağımsızlığına kavuştuğunu ifade etti.

Kiliselerde ayin düzenlendi. Öğrenci, asker ve eski EOKA mensuplarının yer aldığı gösterilere ilaveten, kiliselerde dini ayin düzenlendi ve EOKA’nın faaliyetlerini anlatan konuşmalar yapıldı.

Bu barada, EOKA lideri Grivas’ın heykeli önünde de tören düzenlendi ve çelenk bırakıldı.