‘Bakiye borcumuz yok’

Cumhurbaşkanlığı'nın elektrik enerjisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (Kıb-Tek) borcundan dolayı kesildi.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Cumhurbaşkanlığı'nın elektriğinin kuruma olan borcundan dolayı kesildiğini açıkladı. Bu açıklama kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandı.

Yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’nın Kıb-Tek’e herhangi bir bakiye borcu bulunmadığı, kurumla yapılan resmi yazışmalarda dün bir kere daha teyit edildiği bildirildi.

Art niyetli…

Cumhurbaşkanlığını yıpratmaya yönelik yaptığı art niyetli açıklamasının başka bir benzerinin, 30 Mart 2022 tarihinde de vuku bulduğu hatırlatıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında olan sayaçların, 6 Haziran 2022 son ödeme tarihli toplam 36 bin 699,84 TL’lik şubat ayı borcunun ödenmesine yönelik, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil’in imzasıyla 15 Mart 2022 tarihinde düzenlenen ‘Harcama Belgesi’, Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. Cumhurbaşkanlığı’nın Kıb-Tek’e herhangi bir bakiye borcu bulunmadığı, kurumla yapılan resmi yazışmalarda bugün bir kere daha teyit edilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Cumhurbaşkanımızın şahsında Cumhurbaşkanlığı kurumuna yönelik yapılan hasmane ve yalanla bezenmiş açıklamalar, tarafımızca defaatle ifade edildiği gibi ülkemizde toplumsal barışa hizmet etmeyen, art niyetli, düşmanca bir zihniyetin ürünüdür ve sağduyulu halkımız tarafından itibar görmemektedir.

Her birey ve kurumun önemsemesi gereken görsel, yazılı ve dijital medyanın ahlaki pusulası olan medya etiği kavramanın bir gereği olarak objektif habercilik ve nesnel yaklaşımlara tüm medya kurumlarımızın riayet ederek teyide ihtiyaç duyulan açıklamaları ‘mutlak doğru’ kabul etmeyeceğine olan inancımızı yinelemekte fayda görüyoruz. Bu gerçeklerin ışığında sağduyunun ötekileştirmeye yönelik tutumlar karşısında galip geleceğine yönelik inancımızın altını çizmek istiyoruz.”