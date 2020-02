Az kar, çok iş

Ömer KADİROĞLU

Yılbaşı alış-verişleri sonrasında büyük bir durgunluk yaşayan Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne çarşısı umudunu 14 Şubat Sevgililer Günü’ne bağladı.

Her bütçeye uygun hediye çeşidi ve fiyatlarla sevgililere ilk kez bu kadar büyük bir avantaj sağlandığını belirten esnaf; yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanmak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmamasını öneriyor.

Kırmızı güller ve orkideler, kırmızı iç çamaşırları, altın kolye, bilezik ve yüzükler, her bedene uygun kıyafetler ve çikolata çeşitleri özel ambalajlarda görücüye çıktı. Diyalog’a konuşan hediyelik eşya satıcıları indirimli fiyatların güneyden çok daha aşağılarda olduğunu belirterek “Bizden fiyat almadan güneye gitmesinler” dedi.

Ne dediler…?

Laden Fellahoğlu (Fellahoğlu Kuyumculuk Direktörü)

“14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarımızı tamamladık. Altın, pırlanta ve gözlüklerde yüzde 50 gümüş ve çeliklerde yine güzel indirimler yaptık. Her bütçeye uygun ürünler hazırladık. Geçtiğimiz yıl çok iyi bir 14 Şubat geçirdik ve bu sene de güzel bir satış olmasını bekliyoruz. Çiftlerimizi düşünerek birçok çeşit hazırladık.”

Derya Alp (Derya Butik Direktörü)

“Sevgililer Günü için hazırlıklarımızı tamamladık. Birçok yeni ürünümüz geldi. Her zaman olduğu gibi Sevgililer Günü indirim dönemine denk geldi ve şu ana kadar güzel bir ilgi var. Her bütçeye uygun ürünler hazırladık ve halkımızın beğenisine sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta işlerimiz iyiydi bu sene de güzel olmasını umut ediyoruz.”

Hanife Karataş (Tomurcuk Çiçek Evi Direktörü)

“Sevgililer Günü için kalpli aranjmanlar, orkideler, vazolarda aranjmanlar, kutuda güller ve benzeri ürünler hazırladık. Her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Geçtiğimiz yıl 14 Şubatta işlerimiz çok iyi geçti. Bu yıl da yine çok fazla ürün almayıp çok güzel hazırlıklar yaptık ki iyi bir satış yapabilelim. Beklentim bu yıl da işlerin iyi geçmesidir. Sevgililer Gününde ağırlıkla olarak kırmızı güller tercih ediliyor.”

Pembe Kadıroğlu (Sihirli Renkler Hediyelik Eşya ve Tasarım Atölyesi Direktörü)

“Sevgililer Günü için birçok çeşit ürün ve aranjmanlarla hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni ürünümüz olan ve yoğun bir talep gösterilen sevgiliye özel kolyelerimiz var. Bu kolyenin üzerindeki merceğe ışık tutulduğu zaman yüz dilde seni seviyorum yazıları görünüyor. İsimli çakmaklar, anahtarlıklar, tespihler ve daha birçok çeşit bulunuyor. Her bütçeye uygun olacak şekilde hazırlıklar yaptık. 25 liradan 250 liraya kadar geniş ürün yelpazemiz mevcuttur. Kendi hazırladığımız ürünlerin yanı sıra müşterilerimizin hayal ettiği ürünü hazırlayıp teslim ediyoruz. Ürünlerimizin tamamını da piyasa fiyatlarının altında tutuyoruz.”