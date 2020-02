Corona virüste salgın tehlikeli boyuta ulaştı

Okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler hazırlayan Girne Belediyesi’nin, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla düzenlediği Yarı Yıl Şenlikleri dün yapılan Ritim Atölyesiyle son buldu.

Çin'de corona virüsün (covid-19) merkezi Hubey'de can kaybı bir günde 254 arttı. Ülkede görülen vaka sayısı ise 15,152 yükseldi. Assaociated Press haber ajansı vaka sayısındaki artışında Hubey'de yeni bir tedavi yönteminin denemesinden sonra meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle virüs nedeniyle Çin'de Hong Kong anakarasıyla birlikte ölü sayısı 1368'e dünya genelinde ise 1370'e yükseldi. Japonya'da da hastalığa bağlı ilk ölüm gerçekleşti.

Associated Press'in haberine göre, Çin'de 24 saatte 15 bin 152 vaka tespit edildi, 254 kişi yaşamını yitirdi. Hubey'de vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Covid-19’u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan ülke geneli corona virüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı. Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Corona Virüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 60 bin 391'e yükseldi. Öte yandan Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan

"zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı. Eyalet yetkilileri, virüsün yol açtığı enfeksiyonu tespit etmek için bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları kullanmaya başladı. Çinli bilim insanları virüsle mücadele çerçevesinde iki anti viral ilacı test etmeye başladı. İlaçlarla ilgili klinik test sonuçlarının haftalar içinde açıklanması öngörülüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 salgınının ekonomiye verdiği zararı yönetmek amacıyla işletmelere vergi indirimi dahil yardımda bulunma sözü verdi. Çin'in Guangcou ve Şıncın şehirlerindeki yerel meclisler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede şahısları, şirketleri ve yönetimleri seferber etme hazırlığını öngören tasarıları kabul etti.

Japonya'da ilk ölüm

Japonya'da corono virüsüne yakalanan bir hastanın öldüğü duyuruldu. Böylece ülkede corono virüs kaynaklı ilk ölüm gerçeklemiş oldu. Japon yetkililer Kaganawa kentinde yaşayan 80 yaşındaki bir kadının corona virüs nedeniyle öldüğü bilgisini paylaştı.. Japonya hastalığın öldürdüğü üçüncü ülke oldu.