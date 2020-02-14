Öneriler bekleniyor

Gözde Süreç SARI

Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi’nden (SeeD) Meltem İkinci, dün Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde düzenlediği basın toplantısıyla Pusula’nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Dijital bir platform olan Pusula, sivil toplum bilincinin güçlendirilmesini hedefi ile Kıbrıs genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri desteklemek amacıyla hayata geçiyor.

Pusula aracılığıyla bireyler hayatı etkileyen sorunlara yönelik çözümlerini iletecek ve oylamada en fazla oy alan fikir hayata geçirilecek.

“Kıbrıs'taki günlük hayatı herkes için iyileştirebilecek öneri ne olabilir?” çağrısıyla ilk öneri çağrısı dün başlarken, önerilerin paylaşılması için son tarih olarak 19 Mart Perşembe (23:59 Kıbrıs saati) olarak belirlendi.

Pusula platformunda Türkçe, İngilizce ve Rumca çeviriler yapıldığından dil engeli de ortadan kaldırılmış olacak.

CONSUL yazılımı ile işbirliği kapsamında Kıbrıs'a uyarlanmış olan Pusula, Dünya Bankası’na bağlı The Mind, Behavior, and Development Unit (eMBeD) ve Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD) işbirliği tarafından yürütülüyor.

İkinci, Pusula’nın dünya genelinde 130 kurum ve 90 milyon insan tarafından kullanılan CONSUL (“Konsül”) (//consulproject.org) yazılımı üzerinde işletildiğini kaydetti.