Merit Royal’de bu kez çalışanlar ve yöneticiler eğlendi

Kuzey Kıbrıs’ın en seçkin ve prestijli oteli Merit Royal & Premium, geleneksel hale getirdiği “Bize Özel” Personel Gecesi kutlamasını bu yıl da büyük bir coşku ile gerçekleştirdi. Arka arkaya iki gece Royal & Premium ortak alanında düzenlenen personel gecesine aileleri ile birlikte katılan çalışanlar unutamayacakları güzellikte sürprizlerle dolu bir eğlence yaşadı.

Tüm yöneticilerin çalışanları kapıda karşıladığı gecenin sunumunu enerjik ve başarılı performansıyla Yusuf Mutlu yaptı. Personelin coşkulu alkışları ile sahneye gelen Merit Royal & Premium Otel Genel Müdürü Aybars Kutluba, böylesi güzel takım arkadaşlarına sahip olmaktan ve onlarla birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek konuşmasına başladı. Kutluba, “2019 yılında misafir memnuniyeti oranında %98 ile büyük bir başarıya imza attık, 2020’de ise hedefimiz %100 misafir memnuniyetine ulaşmak, bu başarı sizlerin sayesinde oldu, hepiniz iyi ki varsınız” diyerek tüm çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Kutluba’nın konuşmasının ardından 2019 yılının en başarılı personellerine plaketleri ve hediyeleri takdim edildi. Ardından sahneye gelen Maxim Royal’in yıldız ismi Gediz, şarkıları ve sahnedeki interaktif kabare şovu ile eğlenceyi doruğa çıkardı.

Merit Royal “Bize Özel” Gecesi’nde sahne alan Kıbrıs’ın sevilen isimlerinden İrem Barani güçlü sesi ve yorumuyla tüm çalışanlardan tam not aldı. İrem Barani’nin slow ve hareketli parçalardan oluşan eşsiz repertuarı ile Royal & Premium çalışanları gece boyunca dans pistini hiç boş bırakmadı. Yıl boyunca misafirleri için en iyi hizmeti vermek üzere özveriyle çalışan personel, böylesi güzel bir buluşmada bu kez kendileri Merit Royal’in tadını çıkardı.