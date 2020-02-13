Başarılılar onurlandırıldı

Diyalog Gazetesi ile İpekay iş birliğinde organize edilen Nivea Men ödülleri dün düzenlenen törenle verildi.

Diyalog Gazetesi Spor Servisi tarafından on sekizinci haftanın antrenörü seçilen Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, haftanın futbolcusu seçilen Yenicami futbolcusu Mehmet Altın, haftanın genç yeteneği seçilen Merit Alsancak Yeşilova U-21 futbolcusu Mehmet Erduran ve haftanın hakemi seçilen Ali Özer ödüllerini düzenlenen törende aldı.

Özgü Bayraktar’a ödülünü Paşa verdi

Hafta arası zorluk derecesi yüksek kupa karşılaşmasından sonra, ligdeki Doğan Türk Birliği mücadelesine takımını iyi hazırlayıp motive eden Özgü Bayraktar, oyuna yaptığı hamlelerle alınan galibiyetin mimarı oldu. Özgü Bayraktar ödülünü İpekay Kanal Sorumlusu Mehmet Paşa’dan aldı.

Mehmet Altın ödülünü Taşel’den aldı

Doğan Türk Birliği karşısında alınan farklı galibiyette iyi oyununu 2 golle taçlandıran Yenicami futbolcusu Mehmet Altın, ön plana çıkan isim oldu. Mehmet Altın’a ödülünü İpekay direktör asistanı Gamze Taşel verdi.

Mehmet Erduran ödülünü elden aldı

Merit Alsancak Yeşilova’nın genç oyuncusu Mehmet Erduran, forma şansı bulduğu Düzkaya karşılaşmasında iyi performansı ile ön plan çıkan isim oldu. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Mehmet ödülünü elden aldı.



Ali Özer’e ödülünü Berber verdi

Cihangir – Küçük Kaymaklı maçında doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Ali Özer, on sekizinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti. Ali Özer ödülünü İpekay Eczane Kanal Yöneticisi Cevdet Berber’den aldı.