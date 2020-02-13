Atlasjet iflas etti

Türkiye'nin köklü havayolu şirketlerinden biri olan Atlas Global'in iflasını açıklamaya hazırlandığı belirtildi.

Atlas Global'de personel ile toplantı yapıldığı ve bugünden itibaren işe gelmemelerinin tebliğ edildiği kaydedildi. Şirketin tüm uçuş operasyonlarını durdurduğu da belirtildi. Atlas Global, İstanbul Havalimanı'nın açılmasından sonra Türk sivil havacılık sektörünün ilk iflas eden havayolu şirketi olarak tarihe geçecek.

Maddi sıkıntıları aşamadı

Türkiye’nin köklü özel havayolu şirketlerinden Atlas Global, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı’ndaki artan maliyetler nedeniyle 26 Kasım 2019 tarihinde uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Havayolu şirketi, 21 Aralık 2019'da uçuşlara yeniden başlasa da söz konusu maddi sıkıntıların aşılamaması üzerinde iflas kararı alındı.