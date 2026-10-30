Bakım ve onarım

Kıb-Tek, şebekede yapılacak proje çalışmaları nedeniyle bugün Gazimağusa bölgesindeki çok sayıda köy ve yerleşim biriminde 12 ,Lapta’da ise 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Gazimağusa’da kesintiden köylerin yanı sıra su pompaları, sanayi bölgeleri, askeri tesisler ve sahil kesimlerinin de etkilenmesi bekleniyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, elektrik şebekelerinde gerçekleştirilecek proje çalışmaları nedeniyle 30 Ekim Cuma günü Lapta ve Gazimağusa bölgesindeki bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.

Lapta’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Lapta Polis Karakolu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Söz konusu bölgede elektrik kesintisinin 3 saat sürmesi planlanıyor.

Kapsamlı ve uzun süreli

Gazimağusa bölgesinde ise yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle daha geniş kapsamlı ve uzun süreli kesintiye gidilecek. Bu çerçevede, sabah saat 05.00’te başlayacak kesinti, 17.00’ye kadar devam edecek. Kesintinin toplam 12 saat sürmesi öngörülüyor.

Gazimağusa bölgesindeki kesintiden Akova, Yıldırım, Alaniçi, Dörtyol, Pirhan, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Nergisli, Geçitkale, Çamlıca, İnönü, Vadili, Akdoğan, Türkmenköy, Beyarmudu, Yamaçköy, Mallıdağ, Gönendere, Tirmen, Ergenekon, Paşaköy, Bahçeli, Tatlısu, Boğaziçi, Sınırüstü, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Altınova, Ağıllı ve Çınarlı başta olmak üzere çok sayıda yerleşim birimi etkilenecek.

Kesinti uygulanacak alanlar yalnızca köy merkezleriyle sınırlı kalmayacak. Bölgedeki ağıllar, sanayi siteleri, kavşaklar, su kuyuları ve su pompaları ile bazı askeri tesislere de belirtilen saatlerde elektrik verilemeyecek.

Ayrıca Geçitkale Havaalanı, Onalt tesisleri, Akdoğan’daki Aket tesisleri bölgesi, Vadili Sanayi Sitesi, Vadili Genç Petrol bölgesi, Kanizi Petrol bölgesi ve Türkmenköy kavşağı çevresi de kesinti programında yer alıyor.

Elektrik kesintisi, Gazimağusa bölgesinin yanı sıra sahil kesimlerindeki bazı yerleşim ve tesisleri de kapsıyor. Bahçeli Sahili, Tatlısu Sahili, Sahil Benzin İstasyonu çevresi, eski tavuk çiftlikleri ve seraların bulunduğu alanlarda da elektrik kesintisi uygulanacak.

Tatlısu-Geçitkale kavşağı çevresinin yanı sıra Kıbrıs İnşaat, Emtan İnşaat ve Sweet Waterbay siteleri de kesintiden etkilenecek bölgeler arasında bulunuyor.