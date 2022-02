Bandabuliya da pandemi kurbanı 

Ömer KADİROĞLU

Geçmişte büyük bir önemi ve özelliği olan, köylerden insanların otobüslerle gelerek alışverişler yaptığı Lefkoşa’nın tarihi Belediye Pazarı (Bandabulya) esnafı işlerinin her geçen gün daha da kötü bir hal aldığını ifade ediyor. Tarihi Surlariçi bölgesinin Bandabulya’sı şu sıralar kimse tarafından ziyaret edilmiyor. Gerek güneyden gelen Rumlar gerekse kuzeyde yaşayan vatandaşların az da olsa pandemi öncesine kadar ziyaret ettiği Bandabulya, pandemi ile birlikte her geçen gün daha da sessizleşiyor. Bandabulya esnafı işlerini güçlükle ayakta tutmaya çalıştıklarını ifade ederken yetkililere de önlem çağrısı yapıyor. Konu ile ilgili Diyalog gazetesine konuşan Bandabulya esnafı şunları ifade etti;

Ne dediler…?

Esra İkincisoy

“Bandabulya’da 18 yıllık esnafım. Son iki yıldır çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Pandemiden önce iyi kötü işlerimizi çeviriyorduk ancak şu an pandemi ile birlikte çok zor bir sürece girdik. Yarınımızın ne olacağını bilemeden gidiyoruz. Ben ailemin desteği ile ayakta duruyorum. Ailem olmasa işimi sürdüremezdim. Bu süreç böyle devam ederse işimizi ne kadar daha ayakta tutabiliriz bilemiyorum. Yetkililerden beklentimiz artan piyasaya bir müdahale etmeleridir. Her gün zam ile uyanıyoruz ve her geçen gün işler daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Umarım artık bu gidişe bir müdahale ederler ve işlerimiz tekrar yoluna girer.”

Mustafa Altınkalp

“Bandabulya içerisinde 22 yıllık esnafım. İşlerimiz çok kötü ve harçlığımızı bile çıkaramıyoruz. Turist ve Rumlar gelirken güzel işler yapıyorduk ancak şu an onlar da olmadığı için ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz. Pandemi öncesinde işlerimiz iyi kötü dönüyordu ancak şu an yarım günde iki kahve ancak satıyorum. Bunun yanında bir de temel ihtiyaçların fiyatlarında ciddi bir artış var ve bir an önce bu duruma denetim yaparak müdahale edilmesini bekliyoruz. Bu gidişle durumlar daha da kötü olacaktır. 22 yıldır burada iş yapıyorum ve bu süreç böyle devam ederse işyerimi ne kadar daha ayakta tutarım bilemiyorum ancak bir umutla her gün işyerimi gelip açıyorum.”

Ekram Tayfur

“1983 yılından bu yana Bandabulya’da esnafım. İşlerimiz her gün biraz daha kötüye gidiyor. Son birkaç gündür güneyden gelenler sayesinde bir hareketlilik yaşanıyor ancak yan gelirimiz olmasa aç kalırız. Pandemiden önce işlerimiz iyi durumdaydı ancak şu an çarkı zor döndürüyoruz. Siyasilerden çok beklentilerimiz var ancak onlar da ancak kendi çıkarlarını düşünüyor. Kırmızı koltuğa kim oturacak ve hangi bakanlığı alacaklar diye kavga ediyorlar. Bir de bunun üzerine mecliste halkın refahı için çalışacaklarına yemin ediyorlar. Kendi refahları için çalışacaklarına yemin etseler inanacaktım kendilerini alkışlayacaktım ancak boş yere yemin ettiler Allah hesabını soracaktır.”



Yavuz Umar

“25 yıldır Bandabulya’da esnafım. Şu anda işlerimiz pahalılık nedeniyle daha düşük gidiyor. İki yıldır pandemi ile yaşıyoruz ve Pandemiden önce işlerimiz çok daha iyiyken şu an işlerimizde bir düşüş vardır. Yine de şükrederek işlerimizin başındayız. Bölgede hareketliliğin sağlanması için çalışmalar var ve umarım bunun sonucunda işlerimizi biraz olsun toparlarız. Diğer yandan bir de pahalılık yaşanıyor ve bu pahalılık da akaryakıt ve elektrik artışları ile bağlantılıdır. Bu noktada piyasayı ucuzlatmak adına hükümetin çalışmalar yapmasını istiyoruz.”

Ahmet Mağusalı

“76 yıldır Bandabulya’da esnafım. Şu anda işlerimiz çok kötü durumdadır. Piyasada ciddi bir pahalılık var ve bu nedenle de işlerimiz çok düştü. Pandemi öncesinde işlerimiz çok daha güzeldi ancak pandemi ile birlikte her geçen gün daha da kötü oluyoruz. Piyasada denetim olmadığı için fiyatlar başını aldı gidiyor. Yetkililerden çok beklentimiz var ancak hepsi kendi çıkarlarını düşünüyor. Hiçbir siyasi halkı düşünüyoruz diyerek yalan söylemesin. Şimdi hükümeti kurmaya çalışıyorlar kim hangi bakanlığı alacak tartışması yapıyorlar ve kimsenin halk umurunda değil.”

Semavi Aşık

“1980 yılından beridir Bandabulya’da esnafım. 1980 yılından bu yana işlerimiz geriledi ve iki yıldır yaşanan pandemi ile birlikte Bandabulya derin bir sessizliğe büründü. Eskiden insanlar tüm meyve ve sebze alışverişini buralardan yapıyordu. Son altı aydan bu yana Arasta ve Bandabulya esnafı Afrikalılar sayesinde ayakta durabiliyor. Ben de geçtiğimiz yıl işletmemi kapatmayı planlıyordum ancak son zamanlarda geçen yıla göre bir hareketlilik var. Pandemi öncesinde gerek güneyden gelenler gerekse yerli bazı vatandaşlar buraları ziyaret ediyor ve hareketlilik sağlıyordu ancak şimdi ne gelen var ne giden. Buranın tekrardan hareketlenmesi ve insanların buralara gelebilmesi için bazı dairelerin veya birliklerin ofisleri açılmalıdır ki işlem için gelen insanlar buradaki esnafı da ziyaret edeceğine inanıyorum. Özellikle kaymakamlıkta yapılan doğum ve ölüm kayıtları bu bölgeye alınsa ciddi bir hareketliliğe neden olacaktır. Yetkililerden beklentimiz bu bölgeyi tekrardan canlandırması için çalışmalar yapmalıdır.”