Savaşın acı yüzü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının dördüncü gününde Rus askerleri, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'a girdi; kentin sokaklarında sıcak çatışmalar yaşandı.

Kiev'deyse cadde ve sokaklar boş kaldı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya saldırılarında 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu arada Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle 368 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü gününde Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da sokak çatışmaları şiddetlendi. Başkent Kiev'deyse düşük düzeyde sürdü.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin dördüncü gününde de sahada durum kritikti.

Kiev'in yaklaşık 500 kilometre doğusundaki Harkov kenti Rus güçlerin girmesinin ardından sıcak çatışmalara sahne oldu. Rus askerleri kimi zaman geri çekilmek zorunda kaldı.

Bazı Rus askeri araçlarının, Ukrayna güçlerince imha edildiği belirtildi.

Rus güçleri Kiev'i ele geçirmedi

Çatışmalar sonunda Ukrayna ordusu Harkov'da kontrolü yeniden sağladı. Kiev de güne siren sesi ve büyük bir patlamayla uyandı. Ancak günün devamında, kent büyük ölçüde sessizdi. Rus güçleri Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi başaramadı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, sokağa çıkma yasağı ilan edilen başkentte cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Saldırıların dördüncü gününde, Rusya, petrol ve gaz tesislerini hedef aldı. Büyük patlamalar meydana geldi.

Vasilkov'a füze saldırısı

Vasilkov kasabasında bir akaryakıt deposuna Rus füzesi isabet etti. Vasilkov şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasilkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

Harkov'a giren Rus askeri araçlarının yarısı imha edildi

Sabah erken saatlerde Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Rus askerlerinin Harkov'a girdiğini açıkladı. Bundan birkaç saat sonra Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Ukrayna güçlerinin Harkov'a giren Rus askeri araçlarının yarısını imha ettiğini bildirdi.

Ukrayna: Rusya şimdiye kadar 4 bin 300 asker ve 146 tank kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 4 bin 300 asker ve 146 tank, 27 uçak ve 26 helikopter kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Rusların binlerce askerini kaybettiğini duyurdu.

Rusya: Ukrayna'ya ait bin 67 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, ordularının Ukrayna'da kayıplar verdiğini ancak sayının, Ukrayna tarafından açıklananın altında olduğunu duyurdu. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Maalesef, yoldaşlarımızdan bazıları öldürüldü veya yaralandı. Ancak kayıplarımız, Ukrayna ordusu ve milliyetçilerin kayıplarından çok daha az" dedi.

Bugüne kadar Ukrayna'ya ait bin 67 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Bunların arasında 27 komuta merkezi, 56 radar istasyonu, 38 hava savunma füze sistemi de bulunmaktadır" diye konuştu. Konaşenkov, bazı Rus askerlerinin de esir düştüğünü kaydederken, Ukrayna'nın söz konusu esirlere kötü muamelede bulunduklarını bildiklerini söyledi.