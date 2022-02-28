Ekonomik kıskaca aldı

Rusya'nın saldırılarının devam etmesiyle yaptırımların kapsamları giderek genişletilirken, en son ABD, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri uygulanacak ilave ekonomik yatırımlar konusunda uzlaştı. Rusya'nın uluslararası finansal sistemle bağlantısını koparmak ve kurumlarının dünya çapında faaliyet göstermelerini engellemek üzere adım atmaya karar veren Batı ülkeleri, bazı önemli Rus bankalarının uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarılması yönünde çalışmalara başladı.

Rusya rezervlerine fren

Rus ekonomisinin uygulanan yatırımların etkisini hissetmemek için hazırladığı rezervlerini "felç etmeye" yönelik hazırlıklara başlandı.

Batı ülkeleri, Rusya Merkez Bankası'nın işlemlerini dondurmak ve varlıklarını likit hale çevirmesini engelleyecek tedbirler hazırladı.

Böylece Rus rublesinin değerini kaybetmesi, enflasyonun hızla yükselmesi ve ülkenin finansal olarak savunmasız hale getirilmesi planlanıyor.

ABD'nin yaptırımları

ABD, ayrılıkçı sözde yönetimlerin bulunduğu Donetsk ve Luhansk'la tüm ticari ve finansal ilişkileri yasakladı. Bu bölgelerden ithalat ya da ihracat yapılmasını engelledi.

Rus bankaları Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank (PSB) ile 42 iştirakini yaptırım listesine aldı. Bu kuruluşların ABD'deki varlıkları donduruldu ve ABD'li bireyler ve işletmelerle herhangi bir işlem yapmaları yasaklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki 5 kişi yaptırım listesine eklendi. Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkilileri de yaptırım kapsamına alındı.

Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını daha yaptırım listesine eklendi.

Rusya'nın bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan kısıtlamalar getirildi. ABD Hazinesi, Bank Otkritie, Sovcombank OJSC ve Novikombank ile 34 iştirakini de yaptırım listesine dahil etti.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile 25 iştirakinin ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenerek dolar üzerinden yapılan işlemlere erişim kısıtlandı.

Büyük Rus kurumlarına yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.

Putin'e yakın 10 kişi de yaptırım listesine eklendi.

Rusya’ya teknolojilerin ihracı kesildi.

AB de yaptırımları artırdı

AB, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine yaptırım getirdi.

Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandı. Putin'in yakın çevresindeki kişiler de yaptırım listesinde yer aldı.

İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırıma tabi tutuldu.

Ayrılıkçı bölgelerle ekonomik ilişkiler kısıtlandı. İthalat yasağı getirildi. Ticaret ve yatırımlar sınırlandırıldı.

Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklandı.

Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına, hizmetlerine erişimi kısıtlandı.

Almanya da Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurdu.

Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren 64 önemli kuruma da yaptırım getirildi. Bunların AB finansal hizmetlerine erişimi kesildi ve bunlara teknoloji sağlanması yasaklandı.

Alfa Bank, Bank Otkritie, yaptırım listesine dahil edildi.

Rus kamu kurumlarının borçlarının yeniden finanse edilmesi engellendi.

AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin avrodan daha fazla miktarda mevduat kabul etmelerine yasak getirildi.

AB'deki tahvil takas kurumlarının Rus kurumlarına hizmet vermesi yasaklandı.

Rusya'ya petrol rafinerileri için gerekli mal, hizmet ve teknoloji gönderilmesine yasak getirildi.

Rus hava yollarına yedek parça ve ekipman satışı yasak kapsamına alındı.

İngiltere'nin yaptırımları

İngiltere, ilk aşamada, Rossiayaz Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'a yaptırım getirdi.

Bazı varlıklı Ruslar yaptırım listesine eklendi.

Büyük Rus bankaları ve oligarkları da içeren 100'den fazla şirket ve kişi hedef alındı.

VTB Bank'ın tüm varlıkları donduruldu.

Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verildi.

Rusya devletine ve büyük şirketlerine İngiltere piyasalarından finansman sağlanması engellendi.

Rus vatandaşlarının İngiltere'deki banka hesaplarına yatırabilecekleri para miktarı sınırlandırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a da yaptırım kararı alındı.

