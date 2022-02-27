350 Euro ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Akıncılar köyünde, bir polis ekibinin kimlik kontrolü sırasında hızla koşarak uzaklaşan Erick Bodo Nlandu, köy içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Zanlı polise ifade vererek, Stephan isminde başka bir Nijeryalı şahıs ile 350 Euro karşılığında kendisini Güney Kıbrıs’a geçirmesi için anlaştıklarını itiraf etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Parlak, zanlının, 4.02.2022 tarihinde saat 22.00’de Akıncılar köyü içinde bir polis ekibi tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında koşarak polisten kaçmaya teşebbüs ettiğini aktardı.

Polis, akabinde zanlının köy içerisinde tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Polis zanlıdan elde edilen sorgulamada, Güney Kıbrıs’da kalmakta olan Nijerya uyruklu ve isminin Stephan olduğunu bildiği kişi ile kendisini Güney Kıbrıs’a geçirmesi için 350 Euro karşılığında anlaştığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde kendisi ile birlikte 2 erkek ve 1 bayan şahsın olduğunun öğrenildiğini ve bu doğrultuda araştırmaların devam etmekte olduğunu zanlının verdiği ifadenin araştırılacağını açıkladı ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.