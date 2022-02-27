İhmalin böylesi görülmedi

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın Türk kesimindeki tarihi surlar bakımsızlıktan dolayı çöküyor. Ayrıca surların çevresi, alt ve üst kısımları pislikten geçilmiyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçe kısmının bulunduğu surların bir bölümünün yıkılması sonrasında bölgeyi gezen Diyalog muhabiri, inanılmaz görüntülerle karşılaştı.

Lefkoşa’nın Girne Kapısı ve Gençlik Gücü kulübünün çevresindeki surların da hem çökmeye yüz tuttuğu, hem de yıllardan beri bakımsız bırakıldığı görüldü.

Yıllar öncesinde tarihi eserlere yakışmayacak şekilde yerleştirilen su depoları çürümüş, elektrik kabloları açıkta kalmış, her tarafı otlar ve çöpler sarmış.

Girne Kapısı ağlıyor

Lefkoşa’nın en önemli tarihi eserlerinden biri de Girne Kapısı olarak bilinen kapıdır. Bu tarihi eser de bakımsızlıktan adeta isyan eder hale geldi. Bu tarihi eseri ziyarete gelen yabancılar da gördükleri karşısında şaşırıp kalıyor, 1562’den kalma bir tarihi eserin resmen ağladığına tanıklık yapıyor.

Girne Kapısı 1562 yılında yapılmış olup şehri çevreleyen Venedik surlarının orijinal kapılarından biridir. Osmanlı Dönemi’nde onarım gören kapının üzerine, 1821 yılında Türkler tarafından, kubbeli ve dört köşe bir bekçi odası eklendi.

Eskiden bu kapı, sabah ezanıyla trafiğe açılır ve akşam ezanıyla kapanırdı. 1931 yılında kapının iki yanına, günümüzdeki yol geçitleri açıldı.

Ayrıca iç mekanda turizm tanıtma ofisi vardır.

Çürüyen çelenk liderin heykelinde

Surlar, evler, binaların yanı sıra Lefkoşa Surlariçi bölgesinin genel bakımsızlığı da dikkat çekiyor. Açıkta bırakılan elektrik kabloları tehlike yaratırken, Dr. Fazıl Küçük heykelinin üzerinde unutulan çürümüş çelenk ise ilgisizliği gözler önüne seriyor.