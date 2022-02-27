Rusya protesto edildi

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Ukrayna vatandaşlarının Limasol’dan sonra Larnaka ve Baf kasabalarında eylem düzenleyerek Rusya’nın askeri harekatını protesto ettikleri bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Larnaka marinasında toplanan protestocular, ellerindeki pankartlar ve gözyaşlarıyla birlikte Putin aleyhine slogan attılar.

Eylemciler “Ukrayna’da bulunan çocuklarımız için endişe duyuyoruz, bombalamalar var, hemen hemen bütün havalimanları tahrip edildi” diyerek, dünyanın bu askeri harekata seyirci kalmamasını istedi.

Baf’ta toplanan Ukraynalılar da ellerinde “Kıbrıs 74’ü Hatırla”, “Stop swift for Russia”, “Savaşı durdurun, Putin’i durdurun” şeklinde yazılı pankartlar taşıdılar.

Yardım kampanyası başlatıldı

Politis gazetesi de, Kıbrıs Rum Belediyeler Birliği’nin, hükümetle iş birliği içerisinde, Güney Kıbrıs’taki Ukrayna elçiliğinin çağrısına kulak vererek, Ukrayna halkı için yardım toplanmasına karar verdiğini yazdı.

Habere göre Belediyeler Birliği, özellikle kuru gıda, konserve, peksemet, bisküvi ve diğer çeşit gıda ürünlerinin toplanmasına karar verdi.

Gazete haberinde ayrıca hükümetin, Ukrayna’ya maddi yardım gönderilmesi için özel bir banka hesabı açtığını da yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’taki Ukrayna elçiliğinin, hükümetten ilaç ve tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu da belirtti.