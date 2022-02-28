Montrö Sözleşmesi uygulanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğün, Montrö Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını açıkladı. Bu arada Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra 7 ülkenin bakanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Rus tarafının, Ukrayna sorununun barış ve istikrar çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sürdürülebilir şekilde çözülmesi için tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı" denildi.

Rusya’dan Türkiye’ye kritik çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonla görüştüğü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna’daki insani durumu ve ateşkesin sağlanması konularını ele aldı.

Çavuşoğlu, gün içerisinde hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hem de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.

Çavuşoğlu’nun görüşme yaptığı isimler arasında Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani, AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Lilmets, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Halit Çevik de yer aldı. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Çavuşoğlu’nun Lavrov ile görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus tarafının, Ukrayna sorununun barış ve istikrar çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sürdürülebilir şekilde çözülmesi için tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı.”

Şeffaf bir şekilde uygulanacak

Bu arada Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi’nin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin geçişi ile ilgili düzenlemeyi Montrö sözleşmesi yapıyor.

*Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi harfiyen uygulamıştır. Bu şartlarda Montrö anlaşmasını uygulayacağız.

*19. maddesi gayet açık. Başlangıçta Rusya’nın saldırısı oldu, uzmanlarla, askerlerle, hukukçularla değerlendirdik.

*Artık bu bir savaşa dönüştü. Bu bir askeri harekat değil, resmen savaş hali var. Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö anlaşmasını bu şekilde uyguluyoruz.