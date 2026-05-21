Baron değil kurye

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “900 miligram hintkeneviri alma ve tasarrufu ile KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçlarından yargılanan Bernard Hauma hakkındaki dava karara bağlandı. Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanık, 2 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Karar öncesinde söz alan savunma avukatı, sanığın uyuşturucu baronu değil, dağıtıcı konumunda olduğunu ifade ederek, müvekkilinin ülkesi Zambiya’daki ekonomik şartlar ve kötü arkadaş çevresinin etkisiyle suça sürüklendiğini belirtti. Savunma ayrıca sanığın suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Mahkemenin kararını okuyan ağır ceza heyeti başkanı, sanığın olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunarak mahkûm edildiğini açıkladı.

Başkan uyuşturucu suçlarının toplum sağlığı ve kamu güvenliği açısından ciddi ve yaygın suçlar arasında bulunduğunu vurgulayarak, bu tür suçları işleyen kişilere kamu menfaati gözetilerek etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı; sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin hintkeneviri türü olduğunu ve bunun en hafif uyuşturucu türleri arasında yer aldığını belirtti. Uyuşturucu miktarının az oluşunun da sanık lehine değerlendirildiğini ifade eden başkan, sanığın suçları işlediği sırada ülkede kaçak durumda bulunmasını aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak dikkate aldıklarını söyledi. Başkan, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, genç ve sabıkasız olmasını da lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Başkan, tüm olgular ışığında sanığı 2 ay süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.