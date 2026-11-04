Başarı hedefliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar, adadaki temaslarını sürdürürken Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de görüştü. Holguin'in Başçeri ziyareti Rum Yönetimi'nde rahatsızlık yaratırken, gözler Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile 9 Kasım'da yapılması beklenen üçlü görüşmeye çevrildi.

Kıbrıs konusu gündeme geldi

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar, adadaki temasları kapsamında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi ziyaret etti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs konusuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Rumlar rahatsız oldu

Bu arada Holguin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yeniden bir araya geldi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'in, Holguin'in Büyükelçi Başçeri ile görüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Başçeri ile yapılan temasın BM Güvenlik Konseyi'nin 550 sayılı kararıyla çeliştiğini ileri sürdü. Letymbiotis, görüşmeyi "kabul edilemez" ve "talihsiz bir an" olarak nitelendirdi.

BM yetkililerinin Güvenlik Konseyi kararlarına uygun hareket etmesi gerektiğini savunan Letymbiotis, söz konusu temasın Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay'ın bir mesaj iletme girişimi kapsamında düzenlendiği yönünde kendilerine bilgi verildiğini söyledi.

9 Kasım'da üçlü görüşme bekleniyor

Rum tarafının, BM Genel Sekreteri tarafından belirlenen üç temel ilke ve Hristodulidis'in sunduğu üç öneri doğrultusunda ilerleme beklediğini belirten Letymbiotis, karşı tarafın da bazı düşüncelerinin bulunduğunu ancak bunların henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Letymbiotis, gerekli siyasi iradenin bulunması halinde birçok konuda ilerleme sağlanabileceğini savunurken, Holguin'in liderlerle 9 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşmeden umutlu olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026, 10:02