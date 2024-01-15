Başbakan Ünal Üstel etkin piyasa denetimi konusunda açıklamalarda bulundu. Üstel, maaşlara artışa paralel olarak, serbest piyasa ekonomisi gereği olsa da, yıllarca bilinen ama çözülemeyen, piyasa fiyatlarında kalıcı denetimi, yeni bir uygulama ile sağlayacaklarını da açıkladı.
Üstel, yeni uygulama ile ilgili şunları kaydetti: “ Yeni ve sürdürülebilir bir uygulama başlatıyoruz. Ekonomi Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığımız ve bakanlıklarımıza bağlı Vergi Dairesi ile Ticaret Dairesi koordineli olarak denetimleri daha da artırıyor. Ürün fiyatları Maliye Bakanlığımız verilerine, artık anında yansıyor. An be an verileri izleyeceğiz. Her işletmeyi denetleyeceğiz. Biz bir ürünün gümrük fiyatını biliyoruz. Tedarikçiden, markete nasıl yansıdığını da biliyoruz. Marketlerde akıllı kasa uygulaması genele yayılacak. O gün ne satılmışsa kayıtlara anında geçecek. Günlük raporları göreceğiz. Perakende fiyatları denetleyeceğiz. Maliye bakanlığına yapılan fiyat bildirimlerinin üzerine fahiş fiyat uygulama yapanların tespiti halinde Vergi Dairemiz gerekli cezai işlemleri başlatacaktır. Fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Eş, dost dinlemeyeceğiz. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Bu konuda müsamahamız
yoktur. En sert cezalar kesilecektir. Ücretlere yapılan zam yanında, piyasaya etkin denetim gelecek. Vergi Dairesi ekiplerini güçlendireceğiz. Denetimleri artıracağız. Fırsatçılığın önüne geçeceğiz.”
Başbakan Üstel: Etkin bir piyasa denetimi başlattık en sert cezalar verilecek...
PİYASA DENETİMLERİNE YENİ UYGULAMA
Başbakan Ünal Üstel etkin piyasa denetimi konusunda açıklamalarda bulundu. Üstel, maaşlara artışa paralel olarak, serbest piyasa ekonomisi gereği olsa da, yıllarca bilinen ama çözülemeyen, piyasa fiyatlarında kalıcı denetimi, yeni bir uygulama ile sağlayacaklarını da açıkladı.
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YORUMLAR
Ck - 8 dakika Önce
Denetim için sahada olmak gerek bence, daire içinde klima altında değil!!!!!
Harun - 2 dakika Önce
Türkiye de dövizle ev kiralamak uzun zamandır yasakmış. Hükümet yasaklamış. Kiralar sadece TL. ... bu çok güzel birşey. Neden sizde hükümet olarak elinizi masaya vurup dövizle ev kiralama durumunu kökten çözmüyorsunuz. Yasaklayın kimse evini sterlin - dolar - eu olarak kiralayamasin. TL olarak kiraya versinler. Eger böyle giderse çok insan meclisin önüne çadır kuracak
Biraz zor gibi....