Başbakan Üstel: Etkin bir piyasa denetimi başlattık en sert cezalar verilecek...

Başbakan Ünal Üstel etkin piyasa denetimi konusunda açıklamalarda bulundu. Üstel, maaşlara artışa paralel olarak, serbest piyasa ekonomisi gereği olsa da, yıllarca bilinen ama çözülemeyen, piyasa fiyatlarında kalıcı denetimi, yeni bir uygulama ile sağlayacaklarını da açıkladı.

Üstel, yeni uygulama ile ilgili şunları kaydetti: “ Yeni ve sürdürülebilir bir uygulama başlatıyoruz. Ekonomi Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığımız ve bakanlıklarımıza bağlı Vergi Dairesi ile Ticaret Dairesi koordineli olarak denetimleri daha da artırıyor. Ürün fiyatları Maliye Bakanlığımız verilerine, artık anında yansıyor. An be an verileri izleyeceğiz. Her işletmeyi denetleyeceğiz. Biz bir ürünün gümrük fiyatını biliyoruz. Tedarikçiden, markete nasıl yansıdığını da biliyoruz. Marketlerde akıllı kasa uygulaması genele yayılacak. O gün ne satılmışsa kayıtlara anında geçecek. Günlük raporları göreceğiz. Perakende fiyatları denetleyeceğiz. Maliye bakanlığına yapılan fiyat bildirimlerinin üzerine fahiş fiyat uygulama yapanların tespiti halinde Vergi Dairemiz gerekli cezai işlemleri başlatacaktır. Fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Eş, dost dinlemeyeceğiz. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Bu konuda müsamahamız

yoktur. En sert cezalar kesilecektir. Ücretlere yapılan zam yanında, piyasaya etkin denetim gelecek. Vergi Dairesi ekiplerini güçlendireceğiz. Denetimleri artıracağız. Fırsatçılığın önüne geçeceğiz.”