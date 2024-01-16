Kalplerde yaşıyorlar

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi, Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a, ölüm yıldönümleri sebebi ile kabirleri başında anma töreni düzenledi.

Açıklamaya göre törenlere, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce ve izciler katıldı.

Açıklamaya göre Gençlik Dairesi Müdürlüğü bünyesi altında kurulan Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu izcileri, liderlerin kabirlerine meşalelerle saygı yürüyüşü de gerçekleştirirken, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özasaygın mozolelere çelenk bıraktı. İzcilerin okuduğu şiirlerle devam eden anma törenleri, Gençlik Dairesi Müdürünün konuşmasıyla son buldu.

Küçük ve Denktaş, Londra’da da anıldı

Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulunda, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Londra Kıbrıs Türk Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi As Başkanı Halil İzzet, geçmiş okul başkanları Gülten Emin ve Özge Sipahi de hazır bulundu.

Törende öğrenciler şiirler okudular, liderlerin özlü sözlerini paylaştılar, son olarak da okul korosu Mağusa Limanı parçasını seslendirdi.

Londra’nın en büyük Türk okullarından olan Dr. Fazıl Küçük Türk Okulunda bu yıl 180 öğrenci eğitim görüyor.

Ercan’da ışıklı panolar kuruldu

Ercan Havalimanı’nda KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, iki liderin ölüm yıldönümü vesilesiyle ışıklı panoları kuruldu.

Verilen bilgiye göre, giden yolcu bölümüne ışıklı pano, ön tarafına da yolcuların anı fotoğrafı çektirmeleri için liderlerin 2 boyutlu maketleri konuldu.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ü saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 09:37