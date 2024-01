Tüm ülke tek yürek

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ı kabul etti.

Kabulde konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ziyaretten dolayı Can’a teşekkür etti.

KKTC için bugünlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Oğuz, bir önceki Ankara ziyaretinde Adalet Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, KKTC için 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremin çok önemli olduğunu kaydetti.

İsias davasının kendileri için milli konu haline geldiğini dile getiren Oğuz, İsias davası için tüm hükümet yetkilileri ve muhalefet partilerinin tek ses, tek yürek olduğunu belirtti.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı’nın büyük bir duyarlılık gösterdiğini dile getiren Oğuz, Adalet Bakanı’nın kendilerinin ziyareti sonrasında adaya gelerek iadeyi ziyaret gerçekleştirdiğini, depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerini ve kabirlerini ziyaret ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvenmeleri gerektiğini söylediğini kaydetti.

Adalete güvendiklerini dile getiren Oğuz, depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin, İsias davasındaki sanıkların “Olası Kast” ile yargılanması temennisi olduğunu belirtti.

İsias davasının 4 Ocak tarihinde görüşülmeye başlandığını ve kendilerinin de tek ses, tek yürek olarak orada olduklarını kaydeden Oğuz, davanın 26 Nisan tarihine ertelendiğini ve ülke olarak davayı takip edeceklerini belirtti.

Oğuz, bu konuda gösterilen hassasiyetten dolayı Adalet Bakanı, Bakan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Can’ın, cezaevi ile ilgili talepleri konusunda ve iş birliği konusunda gösterilen hassasiyetin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, gelişen süreçte ihtiyaçların giderilmesi ve cezaevinin daha iyi hizmet verebilmesi ve hizmet kalitesinin artırılarak bazı altyapı eksikliklerinin de giderilmesi konusunda gösterdikleri önemin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Can: Duruşumuz net

Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can da kabulden dolayı Bakan Oğuz’a teşekkür etti.

Türkiye Adalet Bakan’ı Yılmaz Tunç’un selamlarını getirdiklerini dile getiren Can, TC Adalet Bakanı'nın talimatıyla buradaki cezaevine ziyaret gerçekleştirdiklerini ve eksikliklerin giderilmesi konusunda planlamaların yapıldığını kaydetti.

Depremde Kıbrıslı kardeşlerinden de kayıplar olduğunu dile getiren Can, gerçeklerin ortaya çıkması konusunda Adaleti Bakanlığı olarak duruşlarının net olduğunu kaydetti.

Can, Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu ve kendilerinin de takibe devam ettiklerini dile getirdi.

Görüşmede, İçişleri Müsteşarı Hüseyin Gültekin ve Cezaevi Genel Müdürü Fatih Erdoğan da hazır bulundu.