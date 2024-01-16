İlkeleri yaşayacak

Cemre Peral YANIKER

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde törenlerle anıldı. Küçük için ilk tören Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yapıldı.

Anıttepe’deki anma törenine Dr .Küçük’ün ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, milletvekilleri, siyasi parti, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilerek, yarıya indirildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Anıt Özel Defteri’ni imzalamasının ardından konuşmasıyla sona erdi.

AKM’de anma töreni düzenlendi

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 40’ıncı yıl dönümünde Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

Törene, Dr. Küçük’ün ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakan, milletvekilleri, kurum yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, saat 11.20’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Küçük ailesi adına Dr. Rifat Siber bir konuşma yaptı.

Dr. Siber’in konuşmasının ardından, Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) Korosu sahne aldı. LTL Korosu günün anlam ve önemine uygun çeşitli şarkılar seslendirdi.

Tören, LTL öğrencilerinin derleme olarak hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük" adlı metni sunması ve anı fotoğrafının çekilmesiyle tamamlandı.

