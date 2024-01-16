Yükseköğrenim çöküyor!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün, Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Hem yasama, hem de denetim işleviyle saat 12.45’te toplanan genel kurulda ilk olarak Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına geçildi.

Bu çerçevede, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers “Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik” konulu güncel konuşma yaptı.

Yükseköğrenimde çöküşe gidildiğini kaydeden Rogers, Eğitim Bakanlığının yükseköğrenimi tamamıyla kendi başına bıraktığını savundu.

2020 yılında yükseköğrenim ile ilgili bir strateji planı yapıldığını ancak bununla ilgili bir somut adım atılmadığını söyleyen Rogers, “Birçok noktada sadece günü kurtarmakla ilgili bir hükümetle karşı karşıyayız” diyerek, yükseköğrenimin daha iyiye götürülmesi için ciddi adımlar atılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

YÖDAK’ın denetim yapması gereken bir kurum olduğunu ancak bunun için gereken donanıma ve altyapıya sahip olmadığını söyleyen Rogers, bakanlık ile YÖDAK’ın ülkeye nasıl öğrenci getirilebileceğiyle ilgili planlama yapması gerektiğini kaydetti.

Solyalı: Artış ancak bir ay süreyle insanları rahatlatabilir

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Alım Güçsüzlüğü” konulu konuşmasında, zamlar nedeniyle asgari ücrete yapılan artışın ve verilen hayat pahalılığının eridiğini vurguladı. Solyalı, hane halkı giderlerine ilişkin bazı verileri de paylaştı.

Yüzde 48 oranında hayat pahalılığı verileceğini çok önceden açıklayarak zamlara neden olduğu için eleştirdiği Maliye Bakanına “acemilik" suçlaması yapan Solyalı, halkın alım gücünün korunması için bir de paket açıklanması gerektiğini belirtti.

Hayat pahalılığı ve asgari ücret artışının heyecanının en fazla bir ay süreceğini savunan Solyalı, “Paket halinde açıklanmayan bir artış ancak bir ay süreyle insanları rahatlatabilir” diye konuştu.

Solyalı, gelir adaletsizliğine de değinerek, “Bununla ilgili çalışmaların çoktan başlamış olması gerekirdi” dedi.

Ekonomi Bakanını “ekonomiden sorumsuz bakan” diye niteleyen Solyalı, dolarla ilgili yılsonu tahminlerinin 40 TL olduğunu aktararak, alım gücünü koruyacak ve maaş artışlarının erimemesini sağlayacak tedbirlerin neden alınmadığını sordu.

Arıklı: Asgari ücret son yılların en iyi rakamına ulaştı

Eleştirilere yanıt vermek için söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, asgari ücretin son yılların en iyi rakamına ulaştığını kaydetti.

Arıklı, “Asgari ücreti artırmanın bir anlamı yok piyasası kontrol altına alamazsanız” dedi. Arıklı, bu konuda birkaç gün içinde hükümet olarak acil tedbir almaları gerektiğini de ekledi.

Sanayi arsalarıyla ilgili soruya, “Bir komite kurulacak. Bu komite ihtiyaca ve amaca göre arsaları dağıtacak. Türkiye’den gelecek sermaye ise buradaki yerli bir firmayla konsorsiyum kurmak durumunda olacak” yanıtını verdi.

Kürşat: Üstel hükümetinin masalları

CTP Milletvekili Fide Kürşat, “Atanmış Üstel hükümeti gerçekleri ve 2024 2023'ten daha iyi olacak masalları” başlıklı konuşma yaptı.

Konuşmasına hükümeti eleştirerek başlayan Kürşat, “hükümetin bir ayağı çukurda belli ki” dedi.

T izni meselelerinin geçen hafta ciddi sıkıntı yarattığını gördüklerini söyleyen ve hükümet ortakları arasında sorun yaşandığını iddia eden Kürşat, “Üstel hükümeti kendi kendine çürümeye başlamış bir yapı” dedi.

2023’ün çok ciddi sorunlarla geçtiğini söyleyen Kürşat, bir ay boyunca yapılan bütçe görüşmelerinde hükümet mensuplarına sundukları sorulardan neredeyse hiçbirine yanıt alamadıklarını belirtti.

“Bakkal hesabı bile yapmaktan aciz bir yapı var karşımızda” diyen Kürşat, “ülkeyi de freni patlamış şekilde sürüklüyorlar” ifadelerini kullanarak, hükümeti eleştirdi.

Alım gücünün gerilediğini anlatan Kürşat, alım gücünü korumak için mevcut yasaların da uygulanmadığını belirtti.

Yabancılara mülk satışı konusuna da değinen Kürşat, bu konuda hangi çalışmalar yapıldığını sordu.

Ercan’daki güvenlik sorununun ne durumda olduğunu soran Kürşat, “bavullardan hırsızlıkların yapıldığı bir hava limanı olarak tanındık” dedi.

“Ülke kaçaklarla doldu, suçlu cenneti oldu” diyen Kürşat, hükümetin ciddi tedbirler alması gerektiğini belirtti.

Hamzaoğulları: Dövizin gidişatı öngörülemiyor

Daha sonra CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Atama hükümet ve devlet” başlıklı konuşma yaptı. Halkın içinde vakit geçirdiği için sıkıntıları gözlemleyebildiğini ifade eden Hamzaoğulları “2024 yılının devletten maaş çekmeyen insanların en sıkıntılı yılı olacağını” öne sürdü.

Hamzaoğulları dövizin gidişatının bilirkişiler tarafından bile öngörülemediğini kaydetti.

TL olarak borçlanacak olanların borçlanması halinde yapacakları geri ödemenin çok yüksek olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, hükümetin konut inşaatları konusunda verdiği vaatlere işaret etti.

Yüzde 50 hayat pahalılığı verildiğini söyleyen Hamzaoğulları, “Üreticilerin durumu ne olacak? Yem kaç para olacak? Et kaç para olacak? Süt kaç para olacak” diye sordu.

Barçın: Ortalama ücret olmalı

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise “Asgari ücret, asgari değil ortalama ücret oldu” başlıklı konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

Gelir vergisi konusundaki mücadeleye işaret eden Barçın, “Hükümetin vergide adaletsizlik yaratacak bu düzenlemesi, etkili muhalefet sayesinde geri çekildi” dedi.

Bunun sonucunda hayat pahalılığının maaşlara yansımasının öncesine göre çok daha yüksek olacağını belirten Barçın, “Maliye Bakanlığı, hükümet olmak bir öngörü işidir” ifadelerini kullandı, hükümetin geri adım atmasının öngörüsüzlüğün bir sonucu olduğunu savundu.

Önceki yıllarda, bir gecede emeklilik kurallarının değiştirilmesi nedeniyle, emeklilikte yaşa takılan bir kesim yaratıldığını kaydeden Barçın, bununla ilgili düşüncesini kürsüden ifade ettiğinde, ilgili bakanın konu hakkında bir çalışma olduğunu dile getirdiğini anlatarak, bu konudaki gelişmeler hakkında bilgi istedi.

Küçük esnaf ve taksiciler korunmalı

Asgari ücretin artış oranının hayat pahalılığının altında olmamasının önemli olduğunu dile getiren Barçın, kendi nam ve hesabına çalışan birinin bugün aylık 10 bin TL yatırım yapması gerektiğini, küçük esnaf ve taksicilerin korunması gerektiğini ifade etti.

Prim desteğiyle ilgili yapılacak düzenlemelerin yasa gücünde kararname ile olmaması gerektiğini vurgulayan Barçın, konunun Meclis’e getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gardiyanoğlu: Desteğe önem veriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, 1 Ocak 2008 öncesi işe girenlerin emeklilik hususuyla ilgili çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Prim desteğiyle ilgili, özellikle üretim sektörü için çalışmaya başladıklarını belirten Gardiyanoğlu, esnafın yaşatılması için de desteğe önem verdiklerini belirtti.

Maaşına karşılık yatırılmayan primler konusunun kendisi için kanayan bir yara olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, bununla ilgili de tek tahakkuk fişi üzerinden yatırım konusunda çalıştıklarını söyledi.

Üçüncü dünya ülkelerinden gelenlere konut ve yol masraflarının karşılandığını, bu anlamda ücret farklılaştırması çalışmasının da masada olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, oybirliği arayan ve bilgiyi paylaşmayı seven biri olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından sözlü sorular ele alındı.

Böylece Meclis Genel Kurulu dünkü birleşimini tamamladı. Sonraki Meclis oturumu 22 Ocak’ta saat 10.00’da başlayacak.

