Kızıldeniz ısındı

İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki tehditleri artarken ABD’ye ait bir kargo gemisi, Yemen’in Aden Körfezi yakınlarında füze ile hedef alındı.

İngiliz deniz güvenliği firması Ambrey, ABD’ye ait Marshall Adaları bayraklı kargo gemisinin Aden Körfezi yakınlarında füze ile vurulduğunu duyurdu.

Ambrey, Husilerin 3 füze fırlattığını, bunların ikisinin 'Gibraltar Eagle' isimli konteyner gemisine ulaşamadan denize düştüğünü belirtti. Füze ile saldırının ardından gemide yangın çıktığı ancak önemli bir hasar oluşmadığı kaydedildi.

ABD'den açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırının bölgedeki yerel saat ile 16.00 sularında Husiler tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı. Balistik füzelerle yapılan saldırıda bir yaralı olmadığını belirten CENTCOM, geminin yolculuğuna devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, günün daha erken saatlerinde de ABD güçlerinin Kızıldeniz'e yönelik bir balistik füze atıldığını tespit ettiği, söz konusu füzenin başarısız olduğu ve Yemen'de karaya isabet ettiği, yaralanan ya da hasar kaydedilmediği bildirildi.

Gemiler için uyarı

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) füze ile saldırıyı teyit ederken civardaki gemilere dikkatlice transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli bir faaliyetin kuruma bildirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Saldırı, Kızıldeniz’de ticareti tehdit eden İran’daki Yemen destekli Husilere yönelik ABD ve İngiltere’nin bombalamalarının ardından geldi.

Reuters, ABD gemisinin füze ile hedef alınmasının hemen ardından Yemen’in Hudeyde Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Husiler: Kızıldeniz'de saldırılar devam edecek

Bu arada Yemen'deki İran destekli Husilerin sözcüsü, Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi. Yemenli Husilerin sözcüsü Muhammed Abdulsalam, Yemen'e ABD önderliğinde düzenlenen hava saldırılarından bu yana Husilerin yaklaşımının değişmediğini açıkladı ve İsrail'e giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceği uyarısında bulundu.

ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılar düzenleyen Yemen'deki Husilere karşı 12 Ocak'ta deniz ve havadan misillemede bulunurken; İran, ABD ve İngiltere'yi kınamıştı.

Abdulsalam Reuters'a yaptığı açıklamada, "İsrail gemilerine ya da işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemileri önlemeye yönelik saldırılar devam edecek" dedi. Abdulsalam Husilerin taleplerinin, İsrail'in Gazze'deki saldırısına son vermesi ve Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyine insani yardım gönderilmesine izin vermesi olduğunu belirtti.

