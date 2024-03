Başka canlar yanmasın

Ömer KADİROĞLU

Girne-Tatlısu anayolunda 26 Şubat tarihinde meydana gelen trafik kazasında kavşakta durmadan, dikkatsizce ve 285 promil alkollü içki tesiri altında anayola giriş yapan 19 yaşındaki Mikail Akbaş’ın hatasıyla hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cemre Yönet’in gözü yaşlı annesi ve arkadaşları dün Girne Belediyesi önünde eylem düzenledi. Belediye binası önüne karanfil bırakılarak yetkililere anlamlı mesajlar verildi.

Gözü yaşlı anne Gönül Sağır, sadece kendi evladı için değil trafikte hayatını kaybeden tüm evlatların sesi olmak için eylem yaptıklarını belirterek; yaşananlara seyirci kalınmaması için yetkililerin harekete geçmesini istedi. Sağır, trafik cezalarının ve denetimlerinin artırılması çağrısında bulunarak “ben evladımı kaybettim, başka analar da aynı acıyı yaşamasın” dedi.

Diyalog’a konuşan Cemre Yönet’in yakınları ve arkadaşları da kazaların önlenmesi için yetkililerin çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Gönül Sağır

“Oğlum henüz 30 yaşındaydı. Sadece oğlum için değil son zamanlarda hayatını trafikte kaybeden genç insanların anneleri adına da buradayım ve yetkililere seslenmek için geldim. Son zamanlarda giderek artan özellikle alkollü araç kullanma nedeniyle oluşan ve çoğu ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sessiz kalmamak için buradayım.

Giderek toplumsal bir yara haline gelen bu soruna dikkat çekmek istiyorum. Sivil toplum örgütleri ve Kıbrıs’ın duyarlı insanları bu soruna niye tepki göstermiyor. Trafik canavarı bir gün sizin de canınızı yakacak. 30 yaşında topluma yararlı bir birey olsun diye büyüttüğüm oğlum bilinçsizlik yüzünden ve caydırıcı trafik cezalarının olmamasından dolayı hayatını kaybetti. Hiçbir aile çocuğunu bunun için büyütmüyor. Bir hayatın bedeli sadece 7 yıl veya kefaletle serbest kalmak mı? Ben ve benim gibi evladını kaybeden anneler, babalar her gün ölüyor. Günümüz koşullarında yetersiz kalan yollar için siz yetkililer ne yapacaksınız? Toplu taşımanın yetersizliği nedeniyle herkes özel arabalarıyla yollardadır. Kazaya sebebiyet veren sürücülerin çoğu 19-25 yaş aralığındadır. Yetkililere soruyorum; ehliyet alma konusunda daha sıkı politikanız olacak mı? Yurt dışından gelen çoğu insan trafiğe adapte olmadan araç kiralayıp trafiğe çıkıyor ve kazalara neden oluyor. Buna karşı nasıl bir önlem alacaksınız? Mevcut yasalar ve cezalar konusunda kanun değişikliği yapmak için daha kaç kişinin ölmesini bekliyorsunuz? Bu konuda bir kıvılcım yakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Milletvekilleri ve Sayın Bakanlar artan trafik kazalarını önleyebilmek için kanun değişikliği yapabilmeniz için daha kaç gencimizin ölmesi gerekiyor.?”

Buse Zencir

“Çok kıymetli bir arkadaşımızı kaybettik. Trafik kazalarında son zamanlarda çok can kayıpları yaşanıyor. Trafikte işlenen suçlara verilen cezalar caydırıcı değildir. Ehliyetler daha sıkı eğitimlerden sonra verilmelidir. Yetersizliklerle ilgili ciddi düzenlemeler yapılmalıdır. Araçlarımızla trafiğe çıktığımız zaman endişe yaşıyoruz ve artık daha fazla ailenin canı yanmasın daha fazla trafiğe kurban verilmemesi için yetkililerin gerekli çalışmaları yapmalarını istiyoruz.”

Nezaket Özdemir

“Ehliyet alma ile ilgili olarak kanunun yeniden düzenlenmesi ve ehliyet alma yaşının yükseltilmesini istiyorum. Yurt dışından gelenler kuralları bilmeden trafiğe çıkıyorlar ve yollarda tehlike saçıyorlar. Sürekli olarak trafikte bir sıkıştırmalarla, alkollü sürücülerin yarattığı tehlikelerle mücadele ediyoruz. Bu noktada yetkililerden beklentimiz daha fazla can kayıpları yaşanmadan bu konuda ciddi önlemler almaları ve cezaları caydırıcı bir hale getirmek için çalışma yapmalarıdır.”

Selen Özhan

“Son zamanlarda özellikle alkollü sürücülerin karıştığı trafik kazalarında can kayıpları yaşanıyor ve bu noktada devletin bir an önce çalışma yapması gerekiyor. Bugün bizim canımız yanıyor ancak unutulmasın ki yarın sıra başkalarına da hatta ülkeyi yönetenlere de gelebilir. Biz trafik kazalarına dikkat çekmek için toplandık. Ben de trafikteyim ve sürekli büyük bir tedirginlik içerisindeyim. Arkadaşımı hayattan koparan kişinin şu anda dışarıda olması, cezaların caydırıcı olmadığını gösteriyor. Yetkililerden beklentimiz cezaların daha ağır bir şekle getirilmesidir.”

Barış Derin

“Son zamanlarda alkollü sürücülerin yaşattığı ve ölümle sonuçlanan çok trafik kazası oluyor. Denetimlerin daha fazla yapılmasını istiyoruz. 19-25 yaş arası gençler alkollü bir şekilde yollarda rahatça dolaşıyor. Yetkililerden hem denetimlerin arttırılması hem de cezaların caydırıcı bir hale getirilmesini istiyoruz.”

Mert Düzel

“Trafik kazalarında çok artış var ve çok can kaybı yaşanıyor. Trafik kuralları hiçe sayılıyor. Yollar günümüz şartlarına göre yetersiz ve alt yapısı yok. Yollar güvenli değildir ve artık kazalar kazadan çıkıp cinayete dönüşüyor. Biz de canımız gibi sevdiğimiz arkadaşımızı trafiğe kurban verdik ve artık bu konularda kimsenin sessiz kalmaması gerekiyor. Yetkililerden beklentim üstüne düşen sorumluluğu yapamayacak kişilerin derhal oradan gitmesidir.”