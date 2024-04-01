Ödül töreni 18 Nisan’da

Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın 14 yıldır düzenlediği Kıbrıs’ta İki Toplumlu İşbirliği Teşvik Ödüllerinde başvurular tamamlandı. İki toplumlu işbirliğini sürdürerek bu yılki yarışmaya katılan 34 ekipten 10’u toplamda 200 bin euro kazanacak. Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın kurucusu ve başkanı, Easy Group marka ailesinin yaratıcısı ve sahibi Sir Stelios Haji-İoannou Kıbrıs’ta kalıcı bir barışı teşvik amacıyla 14 yıldır sürdürdüğü “ İki Toplumlu Girişimciliği Teşvik” ödüllerinde bu yıl da iki yerel işletmeden oluşan 10 takımdan 20 girişimcinin her birine 10 bin euro nakit ödül verecek. Ödüllerin toplam tutarı 200 bin Euro olacak. Ödül Töreni 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleşecek. 10 başarılı ekipten, toplamda ödülleri kazanan 20 kişi, önerilerini sunmak üzere Ödüllerin kurucusu Sir Stelios Haji-Ioannou ile Sanal olarak görüşme yapacaklar. Tören ödül için yarışan tüm ekipler ve medya temsilcileri için Zoom aracılığıyla erişilebilir olacak. "Stelios Bi-Komünal İşbirliği Ödülleri 2024", Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler arasındaki iş faaliyetlerini teşvik ederek, adanın kalıcı barışını kurma amacına katkıda bulunuyor. Kıbrıs’ta 2009 yılında başlayan ve kurumsal bir yapıya ulaşan Kıbrıslı Rum ve Türk iş faaliyetlerine odaklı ‘ Stelios İki Toplumlu Girişimciliği Teşvik Ödülleri’ bu yıl verilecek 200 bin euro ile birlikte toplamda 4 milyon 390 bin euroya ulaşacak.

Stelios Hayırsever Vakfı

Kar amacı gütmeyen Stelios Hayırsever Vakfı'nın amacı, Sir Stelios Haji-Ioannou'nun faal olduğu Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve Monako'da, topluma katkıda bulunarak hayırsever faaliyetleri desteklemektir. Stelios Hayırsever Vakfı'nın önemli faaliyetleri arasında, İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri, Genç Girişimcilik Ödülleri ve kazananlara verilen nakit ödüllerle birlikte binlerce kişiye gıda sağlayan "Kalpten Gıda" girişimi bulunuyor. Vakıf aynı zamanda, zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kalan binlerce insana finansal destek sağlamanın yanı sıra, dezavantajlı gruplara ve ciddi felaketlerden etkilenenlere maddi yardım sunmakta ve gençlerin üniversitelere devam etmeleri için burs desteği veriyor. LHA



Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024, 09:36