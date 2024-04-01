‘Demokrasi kazandı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde umdukları neticeyi alamadıklarını söyledi. “Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir.” diyen Erdoğan, “Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Seçimleri demokrasimize yakışır bir olgunlukla tamamladık. Münferit bazı vakalar haricinde seçim atmosferine gölge düşürecek hiçbir hadise yaşanmadı.

“Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu.

Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla iletir.

31 Mart bizim için bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır.

Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir.

Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur. Uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur.

AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na oy verenlerle birlikte sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır.

Tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Mesai harcayan seçim kurullarımıza, sandık görevlilerimize, emniyet mensuplarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum.

.Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18’inci sandık imtihanımız oldu.

Yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık.

Siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz.

Bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın yanında olduk. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık.

Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz."

Seçilen başkanı destekleyeceğiz

“Seçilen büyükşehir belediye başkanlarını ayrı ayrı kutluyorum" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Milletin, muazzez iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımıyoruz. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baştacı etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık.

Bugün de milletimiz tarafından seçilen büyükşehir belediye başkanlarını ayrı ayrı kutluyorum. Görev sürelerinde atalete kapılmadan temsil ettikleri şehrin ve sakinlerinin taleplerini yerini getirmeye gayret edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum.

Biz de hükümet olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, milletimiz oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticilerini şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.

"İrtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor"

Erdoğan şöyle devam etti:

“Sandıklar kapanmış, millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir. YSK kesin sonuçları açıklayacaktır. Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık bir şekilde değerlendireceğiz, henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız.”