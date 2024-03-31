Ölümden döndüler

Hüseyin ÇİÇEK

Kumyalı - Ziyamet anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan 4 kişi Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Basın Bültenine göre, kaza önceki gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Abat (E-21), yönetimindeki MZ 569 plakalı araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Mustafa Karaman (E-39) yönetimindeki SJ 151 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile SJ 151 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdal Mercan (E-36) ve MZ 569 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Yaman (E-20) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dikkatsiz sürücü tutuklandı

Bu arada bir başka kaza da Haspolat-Taşkent Anayolunda meydana geldi. Kaza sonucu bir kişi yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre; kaza 30 Mart 2024 tarihinde, saat 14.40 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolunda meydana geldi. Anayolda NH 980 plakalı salon aracı Taşkent istikametine doğru kullanan Bita Ostad Hassan Zadefh Maleki (K-32) seyrettiği yolun sağında bulunan Anerat At Çiftliği önlerine geldiğinde dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçti. Sürücü o esnada karşı istikametten gelmekte olan Volkan Açıkgöz (E-46) yönetimindeki VF 258 plakalı salon aracın sağ ön kısmına, aracının ön kısmı ile çarptı. Kazanın etkisiyle sola doğru savrulan VF 258 plakalı araç yolun solundan çıkarak akasya ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan VF 258 plakalı araçla yolcu olarak bulunan Sezen Koç Açıkgöz yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazaya sebebiyet veren NH 980 plakalı araç sürücüsü Bita Ostad Hassan Zadeh Maleki tutuklandı.