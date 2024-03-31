3 çocuğu vardı

Akçay’ın tanınan ve sevilen isimlerinden biri olan Mustafa Kızılkyürek, yaklaşık 8 aydan beri devam eden tedavi sürecinin ardından 48 yaşında hayata veda etti. Kızılyürek’in genç yaşta vedası bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

Akçay muhtarı Uğur Dereliköylü evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Kızılyürek’in vefatından duyulan üzüntüyü dile getirdi. Dereliköylü “çok değerli bir insanımızı, akrabamızı, arkadaşımızı kaybettik. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz” dedi.

Mustafa Kızılyürek bugün öğle namazını müteakip Akçay mezarlığında toprağa verilecek.

