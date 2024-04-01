Güzel bir proje olacak

Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliğinin, Engelsiz Balık Avlama Yeri Projesi yararına bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği İzmarit Balığı Festivali bugün yapıldı.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ve bölge esnafının katkılarıyla Lapta Balıkçı Limanı’nda düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir Lapta Balıkçı Barınağı’nın batı kısmında engelli vatandaşların kolayca denize ulaşarak balık avlayabilecekleri bir alan oluşturulması amacıyla kullanılacak.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi ve yapılacak proje hakkında bilgi aldı.

Tatar: Faaliyetler ülke ekonomisi açısından önemli

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Lapta Balıkçı Barınağı ve diğer tüm balıkçı barınaklarının günün şartlarına uygun şekilde geliştirilmesinin balıkçılığın daha verimli yapılması açısından önem taşıdığına işaret etti. Balıkçılığın Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne gelen önemli bir kültürü olduğunu belirten Tatar, balıkçılık faaliyetlerinin ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Lapta Balıkçı Barınağı ve diğer tüm balıkçı barınaklarının günün şartlarına uygun şekilde geliştirilmesinin balıkçılığın daha verimli yapılması açısından önem taşıdığına işaret eden Tatar, hükümetin bu konuda adım atacağına inanç belirtti.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’i hayata geçirdiği projeler ve sosyal yaşama renk katan festivaller düzenlemesinden dolayı kutlayan Tatar, festivale katkı koyan herkese teşekkür etti.

Birinci: Engelsiz balık avlama yeri…

Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci de lösemili çocuklar ve ardından depremzedeler yararına düzenlenen festivalin bu yıl Lapta Balıkçı Barınağı’nda engelsiz balık avlama yeri hayata geçirilmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Ataser: Destekten mutluluk duyduk

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ise, engelsiz yaşam adına düzenlenen projenin büyük anlamı olduğunu dile getirerek, projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Etkinliğe katılanlar izmarit balığı yeme fırsatı da buldular.